Analizan el rol de la junta directiva frente a los problemas de la CSS

Ciudad de Panamá/Camilo Valdés, miembro de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), señaló este miércoles en Mesa de Periodistas que la junta tiene una serie de facultades, siendo una de las más importantes dictar políticas para que ser más eficaz, y pedir rendición de cuentas a la administración. Sin embargo, en la práctica, en un 75% de su tiempo se dedica a administrar justicia laboral, por lo que se ven muy pocos asuntos sobre ingresos para la entidad.

Valdés reconoció que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), no es el único gran problema que tiene la entidad de salud pública más grande del país; sino también, el estructural, por lo que para hacer cambios integrales hay que hacer una reforma integral de la Ley 51 que rige a la CSS.

Y es que, Valdés detalló que, esta entidad tiene más de 30 mil funcionarios, alrededor de 50 organizaciones sindicales y de trabajadores, una enorme burocracia, los procedimientos no son eficientes y se ve públicamente en los medios de comunicación, por lo que, si no se hace ese cambio estructural, al final, el problema va a seguir porque no es eficiente, porque la mayoría de sus procesos son manuales a pesar de la evolución de la tecnología.

Fentanilo

Valdés fue el único miembro de la junta directiva de la CSS, que, tras la pérdida de 19 mil dosis de fentanilo, pidió la separación del cargo del director, Enrique Lao Cortés, así como de los funcionarios involucrados para que hubiese independencia y transparencia en las investigaciones, pero esto quedó en nada.

Medicamentos

“Quienes representamos al sector empleador dentro de la junta directiva, y que estamos prácticamente recién llegados, propusimos que, a través de la junta directiva se firmara un convenio con el Instituto de Gobierno Corporativo para que se hiciera un diagnóstico de la institución, para que se puedan implementar estas normas con gestión por resultados como es aplicado en entidades bancarias, la ACP y otras entidades. Pero, los trabajadores argumentaron que eso era privatización de la CSS y eso murió en su cuna”, contó Valdés.

El tema de burocracia se ha ido comiendo a la CSS, porque siempre se están haciendo compras de medicamentos corriendo, lo que involucra más recursos para que se hagan las compras “urgentes”.

IVM

Este problema representa 77 mil millones de dólares que salen de todas las pensiones de estampa que se están pagando actualmente hasta la última persona que se vaya a jubilar hasta que muera, y eso muy poco se dice. Y pagar las pensiones están cerca de los 4 mil millones de dólares, detalló Valdés.

"Habrá años, a medida que se sumen más, que habrá que sumar 7 mil millones de dólares, que es lo que supuestamente va a dar la mina; pero eso no resuelve el problema que hay que analizar con números fríos".

Otra de las realidades que preocupa, es que la mitad de la población está en la informalidad, por lo que, de dónde se van a sacar los fondos si no hay capacidad de generar ingresos. "El problema es que todo el mundo apunta a un mensaje emotivo, pero las consecuencias de esa realidad no se puede evitar", puntualizó Valdés.