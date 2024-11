Anati destituye a nueve funcionarios de la sede de Bocas del Toro

Panamá/La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) destituyó a unos nueve funcionarios de la regional de la provincia de Bocas del Toro, quienes estarían involucrados en las denuncias hechas por ciudadanos en redes sociales sobre colaboradores que no cumplen con su horario de trabajo.

La desvinculación se dio luego de que circulara un video en el que se observa a una funcionaria saliendo en pijama de la entidad en horas laborables. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que le pidió al director de la Anati, Andrés Fernando Pagés Chanis, que la despidiera.

"Ya la mandé a botar; esa de la bata está despedida a partir de hoy. Le hablé al director de la Anati porque me sorprendió. Esa vagabundería no se puede permitir", dijo el mandatario en su conferencia semanal del jueves, dejando claro que no tolerará actos que afecten la imagen y profesionalismo de las instituciones públicas.

Este medio conoció que, a lo interno de la Anati, las denuncias sobre esa regional eran constantes. Precisamente, hoy viernes, la entidad envió un comunicado señalando que, "en cumplimiento con las instrucciones del presidente José Raúl Mulino y tras la investigación relacionada con la denuncia sobre una excolaboradora, la Anati procedió a la desvinculación de las personas responsables de los hechos expuestos recientemente en redes sociales".

“La nueva administración está comprometida con posicionar a la Anati como una institución ejemplar, enfocada en el beneficio de los usuarios. Para ello, trabajamos en fortalecer nuestros procesos y en contar con un recurso humano calificado y responsable con sus funciones y el cumplimiento del horario laboral”.

En ese sentido, reiteraron el correo para que los ciudadanos hagan las denuncias pertinentes: denuncias@anati.gob.pa.

¿Qué es la Anati?

La Anati, encargada de dirigir, regular y asegurar el cumplimiento de la política nacional de tierras, fue creada mediante la Ley N.º 59 del 8 de octubre de 2010, unificando las competencias de varias instituciones públicas relacionadas con la administración de tierras. Entre sus funciones principales se encuentran facilitar y reducir el tiempo en los procedimientos para la obtención de títulos de propiedad, así como la delimitación de las comarcas indígenas.