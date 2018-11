El reto del apagón analógico en Panamá para dar paso a la señal digital

Aunque se ha dicho que el fin de la televisión analógica en Panamá está cerca, las autoridades no han dado una fecha precisa en que ese formato pase a ser parte de la historia, hasta que se tenga un estudio real de la penetración que ha alcanzado la señal Digital Terrestre.

Fue en el año 2009 concretamente, cuando se adoptó el formato DBV-T (por sus siglas en inglés Digital Video Broadcasting – Terrestrial) en Panamá y desde entonces se inició el proceso de implementación en diferentes fases a lo largo y ancho del país.

La primera fase inició su implementación en Colón y Panamá en el año 2011.

De televisión analógica a digital

Se trata de un sistema que transmite imágenes, utilizando un mecanismo que pueden ser redes de televisión por cable, televisión por satélite y que son recibidas por un televisor, según han explicado expertos.

El cambio de una señal analógica a digital, supone que en las casas, las personas ya no tendrán que ver televisión con antenas, las imágenes serán de mejor calidad y será un servicio gratuito, según dijo el jefe de la Autoridad de los Servicios Público (ASEP), Roberto Meana.

La Televisión Digital Terrestre (TDT), emite un mejor sonido y elimina las imágenes con sombra o efecto “ fantasma”, es decir que proyecta una mayor nitidez.

Para cuando Panamá haga efectivo el apagón analógico, todos los televisores deberán emitir señal digital y un mayor porcentaje de ciudadanos deberán tener acceso a la TDT.

Según la ASEP, con la nueva era de la televisión digital abierta, el público podrá seleccionar sus contenidos favoritos en Alta Definición (HD), y otros recursos que no son posibles recibir con la tecnología análoga.

Proceso de cambio

Para que lo anterior ocurra, el porcentaje de penetración de la TDT debe ser de 90% o más a nivel nacional, pero según Meana, en la actualidad solo hay un 6% aproximadamente y hace énfasis en la necesidad de educación a la población.

No hay una fecha concreta para que se de el apagón analógico, ya que se trata de un tema que se tiene que llevar con ordeny además garantizar que la gente tenga el equipo necesario…” declaró Meana.

El ingeniero de TVN Media, Rolando Guerra explicó que el proceso de implementación de la TDT en Panamá se desarrolló en cuatro etapas y agregó que todas han culminado y en el caso de Canal 2, ha cumplido con en la mayoría de las zonas.

Las cuatro etapas en las que se implementó la Señal Digital Terrestre fueron:

Panamá y Colón Provincias centrales Chiriquí y Bocas del Toro Darién

Ajustes

Guerra agregó que el apagón analógico se haría conforme avance el uso de la televisión digital, que se estima que en la zona 1 ya alcance el 90%.

En el caso de TVN Media, ha hecho los ajustes que se requieren para poder emitir la señal de manera correcta y de acuerdo con el ingeniero Guerra, en la provincia de Darién la transmisión es totalmente digital.

Para recibir la moderna señal, los televisores deberán tener adaptados el sistema DBV-T y si no, se deberá comprar una caja decodificadora que ronda entre los 30 y 60 dólares en los comercios dedicados a la venta de productos tecnológicos.

Sobre ese tema, los comercios ya no pueden vender televisores que no tengan implementados el sistema DBV-T y se les ha dado una prórroga final hasta abril del 2019. A partir de esa fecha ya no se podrán vender televisiones analógicas.

Cuando exista un consenso entre las autoridades y la industria, entonces se procederá a determinar la fecha en la que se acabará con la señal analógica.

Al final del 2018 se podría dar una licitación para la contratación de una empresa que se encargue de hacer un estudio concreto del porcentaje de penetración de la TDT.