Se aproxima el Panamá Black Weekend ¿Qué debes tener en cuenta?

Ciudad de Panamá/La próxima semana se realizará el Panamá Black Weekend, con el objetivo de dinamizar la economía en el país, como hace ya algunos años se viene haciendo, por ello, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), fiscalizará el cumplimiento de las normas de veracidad de la publicidad y precios a la vista.

La Acodeco, recordó a la población que, en este evento, donde participarán 16 centros comerciales de todo el país, las ofertas o promociones tienen normas establecidas en la Ley 45 de 2007, que deben acatarse obligatoriamente por los agentes económicos.

Normativas

Cada artículo debe tener su precio regular y el precio con descuento, o el precio regular y el porcentaje de descuento

Se debe señalar claramente si la venta especial de los bienes o servicios del establecimiento es total o parcial

Los descuentos deben identificarse y especificar la cantidad de artículos en el inventario.

Las frases como “hasta agotar existencia”, denotan una marcada irregularidad. Señalar, claramente, la fecha de inicio y finalización de las ofertas es muy importante.

Durante el ‘Black Weekend’ realizado el año pasado, la Acodeco verificó 1,048 locales comerciales y detectó 51 anomalías a las normas de publicidad.

Las irregularidades encontradas, fueron: no indicar la fecha de duración, 15; sin señalar las cantidades a ofertar, 7; fecha vencida de la venta especial, 6; no establecieron si la venta era parcial o total, 4; mantenían doble precios y porcentaje de descuento, 4; publicidad confusa 4 y no veraz 4; venta de productos sin el doble precio (regular y ofertado), 3; excedieron los tres meses, 2; oferta por porcentaje, sin precio regular, (1); y el incumplimiento de publicidad (1).

Agregan que, es importante tener en cuenta que la regla de oro es comparar precios y calidad, en diferentes locales comerciales. Recuerde exigir la factura o comprobante de pago al realizar cualquier compra, al igual que la respectiva garantía.

También, cerciórese de lo que va a comprar, en Panamá retractarse de lo adquirido no es un derecho legalmente establecido. Revise y verifique antes de pagar. Exija y guarde su factura, certificado de garantía y copias de los anuncios, porque en caso de presentarse alguna irregularidad, son documentos necesarios.

Evite futuros problemas y nunca firme un contrato incompleto o que tenga espacios en blanco, léalo bien y solamente después de entenderlo y estar de acuerdo con lo que ahí se establece, entonces proceda a firmar.

La Acodeco recuerda a los consumidores que, para cualquier reclamo de alguna mercancía adquirida, en el ‘Black Weekend’, es importante presentar la factura respectiva. Para cualquier denuncia o queja sobre publicidad engañosa, se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), a través del WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter y la página www.acodeco.gob.pa.