Archivan denuncia de Ricardo Martinelli contra la magistrada María Eugenia López

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidió archivar la carpeta 288 en la que reposa la denuncia del expresidente Ricardo Martinelli contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia María Eugenia López.

Según los diputados que conforman la comisión, la denuncia presentada no reúne los requisitos necesarios, la votación fue unánime.

La comisión está conformada por los diputados: Hugo Méndez, Ricardo Torres, Raúl Pineda, Roberto Ábrego, Francisco Alemán, Gabriel Silva, Sergio Gálvez, y Mayín correa, estos últimos no estaban presente.

La denuncia del expresidente sobre la Magistrada fue presentada en 2022 por supuesta persecución.

Relacionado Asamblea discutirá denuncias contra el presidente Cortizo y magistrados de la Corte

También se archivó la carpetilla 296, en la que Eliecer Plicet, denuncia a López, por supuesto peculado, por supuestamente haber puesto una seguridad en su propiedad en El Valle, no obstante, se dijo que no hay pruebas.

El diputado Silva propuso que se abra una investigación porque podría haber peculado, pero, Pineda señaló que por su cargo tiene derecho a seguridad.

Se recomendó archivar la carpetilla, lo cual se decidió en votación.

De igual manera, se archivó la carpetilla 291, contra el exmagistrado José Ayú Prado, Maribel Cornejo, y María Eugenia López. En este caso, el diputado Silva pidió que no se admita por inconveniente e improcedente, ya que, aunque cumple los requisitos, no hay delitos atribuibles. Además, Ayú, actualmente no es magistrado y las actuales magistradas no estaban en funciones.

Pineda coincidió con Silva sobre Ayú, en que no hay pruebas idóneas

Esta causa presentada por Dionisio Rodríguez se archivó.