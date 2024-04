Benicio Robinson a Lombana: ‘Es un bocón, él no ha hecho nada por Bocas del Toro’

El diputado Benicio Robinson calificó al candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana de "bocón", y que lo único que busca es confundir al electorado. Las declaraciones de Robinson se dan después de que Lombana denunciara públicamente un supuesto “pacto de impunidad” entre el partido oficialista PRD y Realizando Metas para controlar la Asamblea Nacional y para que no se investiguen los casos de corrupción.

Al ser abordado por la prensa en medio de un meeting político realizado en Bocas del Toro, Robinson no desaprovechó la oportunidad para responderle a Lombana y señalar que su presencia en la provincia no es grata: "Lombana para nosotros no es grato aquí, él es un bocón, no ha hecho nada por Bocas del Toro ni por Panamá".

Robinson, que busca un octavo periodo en el hemiciclo legislativo, dijo que lo único que Lombana busca con sus acusaciones es confundir al pueblo y que lo que debería hacer es devolver los supuestos 180 mil dólares que le dieron de auxilio económico.

"Que devuelva los 180 mil dólares que le dieron de auxilio, que los devuelva y así puede hablar... si él cree que yo le tengo miedo porque él está aspirando a ser presidente, está muy equivocado, porque al único que yo le tengo miedo es al de allá arriba".

Al igual que dijera el candidato oficialista José Gabriel Carrizo, Robinson también se mostró convencido del poder de la maquinaria PRD en los comicios electorales del próximo 5 de mayo y auguró una victoria contundente con la que le callarán la boca a Lombana.

"Ese bocón, el día 5 el PRD le va a demostrar que tiene organización, tiene militancia y que la gente sabe que cuando el PRD gobierna no lo hace con improvisaciones como lo ha hecho él con sus proyectos que no existen ni va ayudar a Panamá".

Por último, Robinson dijo que Lombana responde a la oligarquía que lo tiene de marioneta y que sus proyectos solo van ayudar a sus jefes.