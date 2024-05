Derrota electoral en Panamá: ¿Hora de cambio para el PRD, Panameñista y CD?

Panamá/La derrota de los partidos tradicionales en las urnas, tras los comicios generales del 5 de mayo, empuja a las tres principales fuerzas políticas del país a provocar un cambio en sus estructuras internas.

Al menos, esa es la lectura hecha tanto por analistas políticos como por dirigentes de los propios colectivos. Todos coinciden en que los partidos fueron castigados por los panameños.

Sin embargo, quienes comandan estos colectivos no han dejado claro cuál será la hoja de ruta a seguir tras su derrota. Los cuestionamientos se dirigen hacia la cúpula de los partidos, que no logró o no quiso escuchar el clamor ciudadano.

Por lo general, tras cada elección general, los partidos políticos se plantean una renovación, que será empujada por cada facción para lograr el control del colectivo.

Estos colectivos fueron golpeados por la estrategia de la coalición Vamos, un grupo "independiente" que apuesta a cambiar la política en el país. Incluso, han sido reconocidos por el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, como la "verdadera oposición".

Los oficialistas, ¿Dónde están?

Por ejemplo, Benicio Robinson, presidente del PRD, no ha hecho pronunciamiento alguno sobre la derrota de su colectivo, uno de los más grandes en adherentes y estructura del país. Mientras su silencio y el del excandidato presidencial se mantiene , figuras del PRD piden la cabeza de la cúpula y apuntan hacia cambios.

Uno de ellos es su copartidario, Crispiano Adames, quien, a pesar de ser el primer vicepresidente de ese colectivo, ha pedido una reunión "urgente" de la directiva del PRD para obtener un diagnóstico sobre lo ocurrido en las elecciones.

El PRD y su aliado el Molirena, que apostaban a reelegirse con el candidato presidencial José Gabriel Carrizo, quedaron en sexto lugar de la contienda con 133,782 (5.8%) de los votos para la Presidencia de la República.

Incluso, Adames ha dicho estar dispuesto a poner su cargo a disposición si es necesario. Su opinión también la comparte el exsecretario del PRD Pedro Miguel González, quien también ha dicho que se requiere una "renuncia rápida" de todos los miembros de la dirección del partido.

Tanto Adames como González, ya se han medido ante el candidato presidencial que apoyó la cúpula del PRD en las primarias del colectivo en 2023, en busca del control de ese partido. Tras su derrota en 2009, el PRD se mantuvo por 10 años alejado de la silla presidencial, hasta 2019.

Números y un proceso de renovación

En el Panameñista, también se escuchan los gritos de renovación o de un cambio de timón. Es la segunda elección seguida en la que el colectivo, que en 2014 logró tomar las riendas del país, pierde la silla presidencial.

"El Partido Panameñista debe realizar un análisis exhaustivo y profundo de las causas de su derrota electoral. Este análisis debe abarcar cada circunscripción electoral y considerar el rechazo mayoritario de la membresía a la oferta presentada. La evaluación postelectoral es crucial para una transformación profunda de un partido que se ha vuelto obsoleto ante los desafíos y demandas de la ciudadanía actual", es la mirada autocrítica que plantea David Montenegro, dirigente del partido.

El partido @panamenistas debe realizar un análisis exhaustivo y profundo de las causas de su derrota electoral. Este análisis debe abarcar cada circunscripción electoral y considerar el rechazo mayoritario de la membresía a la oferta presentada. La evaluación postelectoral es… — David Montenegro (@d_montenegro11) 8 de mayo de 2024

Añade que es fundamental mirar hacia el futuro sin quedar anclados en el pasado, ya que esta es la única forma de poder subsistir como organización política.

Pero, hay quienes no ven lo sucedido del domingo como una derrota del partido, se basan en la cantidad de autoridades que el colectivo se adjudicó en los gobiernos locales y en la Asamblea Nacional, pese a no ganar la presidencia.

"Autoridades electas del Partido Panameñista: 126 representantes, 8 diputados, 16 alcaldes, 2 Parlacen. Esto, a pesar del bajo resultado presidencial, demuestra que el partido está estructurado territorialmente", escribió en su cuenta de X, el panameñista Carlos Educardo Rubio.

En la contienda del 5 de mayo, el Partido Panameñista y su aliado Cambio Democrático marcaron como la segunda alianza presidencial más votada con 258,818 (11.37%) de los votos.

Precisamente, en las filas de Cambio Democrático, su presidente Rómulo Roux ha señalado la necesidad de una renovación de las autoridades principales del partido, sin embargo, se trata de un proceso pendiente desde 2021.

Ha dicho que "existe un claro mensaje de rechazo hacia la política tradicional, y es nuestro deber entender y responder a esta señal".