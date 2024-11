Arroceros aún no tienen cifras definitivas sobre las afectaciones por lluvias

Arroceros se reúnen en Cadena Agroalimentaria en Santiago para analizar situaciones por las lluvias. Señalaron que no se va a generar desabastecimiento ni aumento de precios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los productores de arroz del país han expresado su preocupación sobre los efectos que las fuertes lluvias recientes han tenido en sus cosechas.

En una reunión de la Cadena Agroalimentaria, los arroceros señalaron que, a pesar de las dificultades, aún no cuentan con una cifra oficial de las afectaciones causadas por el exceso de precipitaciones.

De acuerdo con los productores, los técnicos encargados de evaluar los daños no han podido acceder a las zonas afectadas debido a que las lluvias persisten en varias regiones del país. Este obstáculo ha retrasado la recopilación de los datos necesarios para determinar el alcance real de los perjuicios.

Edwin Araúz, presidente de la Cadena de Arroz, explicó que la mayor parte de la cosecha nacional ya se ha dado, y que el arroz ha sido cosechado, almacenado y está en condiciones seguras hasta el próximo año.

"Creemos que la mayor parte de la cosecha a nivel nacional ya se dio, ya el grano está en los hilos. Nosotros tenemos un inventario seguro hasta el próximo año y con el próximo inventario que se hace por medio de Acodeco, ya determinaremos cuáles son las afectaciones. Pero la merma de ese inventario no mueve la aguja para preocuparnos de tener un desabastecimiento del arroz en el país", afirmó Araúz.

Sin embargo, las lluvias han generado pérdidas en algunos cultivos que ya no pueden ser cosechados.

"Son pérdidas que ya por lo menos no se pueden cosechar y también hay afectaciones en las cuales el arroz se cayó o se puede recoger alguna parte y la otra queda en campo, pero a esa le llamamos afectaciones", indicó Max Espinoza, Asociación Santeña de Productos de Arroz.

Aunque aún no se ha establecido un número exacto, se estima que alrededor de 8,000 hectáreas han sido impactadas por las lluvias a nivel nacional. No obstante, los productores destacaron que este impacto representa una afectación, no una pérdida total de la cosecha.

Se calcula que la merma de producción podría oscilar entre el 10% y el 15%. Estas cifras serán presentadas en el mes de diciembre en la próxima reunión de Cadena Agroalimentaria del Arroz, pero resaltan que aún hay arroz suficiente en el país, por lo que no se justifica el aumento de precio por libra al consumidor y tampoco las importaciones.

Así, mientras los arroceros siguen evaluando las consecuencias de las lluvias, confían en que el abastecimiento continuará siendo suficiente y que el mercado no debería verse afectado por las dificultades en la producción.

Con información de Ney Castillo