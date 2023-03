Arzobispo sobre matrimonio igualitario: Felicita a la Corte por 'blindar' a Panamá

Ciudad de Panamá/El arzobispo emérito de Tegucigalpa, Honduras, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, felicitó a la Corte Suprema de Justicia de Panamá por su decisión sobre el matrimonio igualitario, lo que llamó "blindar a Panamá de esos errores".

Rodríguez Maradiaga reafirmó su felicitación a la Corte panameña e instó al país a seguir adelante “siguiendo la ley de Dios, más no la ley de aquellas personas que ofuscadas por no escuchar la palabra del señor, quieren inventar lo que no conduce al verdadero amor, sino a la frustración solamente”.

Las declaraciones de Rodríguez Maradiaga se dieron durante el sermón principal de la misa campal realizada en Albrook este domingo 5 de marzo, donde se conmemoró el 40 aniversario de la visita del papa Juan Pablo II a Panamá.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un comunicado la tarde del miércoles 1 de marzo en el cual dio a conocer el fallo que guarda relación con una demanda de inconstitucionalidad presentada contra varios artículos del Código de la Familia.

Dicho fallo le cierra las puertas a la posibilidad de que en Panamá legalmente se establezcan las uniones entre personas del mismo sexo.

Las partes en la demanda, Enrique Jelenszky y John Winstanley llevan 23 años de relación, 14 de ellos legalmente casados bajo las leyes de Reino Unido. La segunda pareja del mismo sexo, Álvaro Levy y Ken Gilberg están juntos desde 1985 y se casaron en julio de 2014, en Estados Unidos.