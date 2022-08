Asamblea Nacional aumenta su presupuesto para 2023

Para el año fiscal 2023 el presupuesto para la Asamblea de Diputados será de $150 millones. La comparación con el presupuesto del año 2022 representa un aumento de seis millones de dólares. Para la próxima semana se tiene previsto que inicien las vistas presupuestarías.

El presidente de la Asamblea de Diputados, Crispiano Adames, se negó a responder sobre las razones de este aumento de presupuesto para el 2023.

Por su parte el diputado Juan Diego Vásquez se refirió a este aumento de presupuesto:

"En todo el tema con la Asamblea parte tal vez de que si bien es cierto la asamblea no tiene los manejos necesarios y pueden haber funcionarios que no estén cumpliendo con las funciones correspondientes, es un tema de entender cómo trabaja el presupuesto, el presupuesto actual para este año 2022 va a terminar, en aproximadamente 206 millones que es el presupuesto modificado por ende los 150 que se están mencionado no son un aumento, son una disminución a lo que se ha utilizado".

Vásquez enumeró tres aspectos para garantizar:

1- Nadie que no trabaje, cobre un salario.

2- Que nadie cobre un salario por hacer política.

3- Los presupuestos que se describen, no sean después alterados por créditos adicionales.

Ana Giselle Rosas también mostró su inquietud:

"Yo considero que esos ajustes que se nos han manifestado tengan un impacto real en el presupuesto y si, es importante llevar ese mensaje a la ciudadanía de austeridad real, no solamente en temas como viáticos, como alimentación sino también en temas importantes y que si abultan el presupuesto como es la planilla, no solamente en la asamblea, en todas las instituciones, entonces Panamá tiene que hacer ajustes reales en materias de presupuestos y de transparencias, el 2023 es un año preelectoral y no quisiéramos pensar que ese abultamiento de la planilla responde a eso a movimientos políticos para favorecer la cúpula que se mantiene en estos momentos en el poder".

Según el proyecto de presupuesto presentado por el ministro de economía y finanzas, de esos $150 millones se dividiría en 138.3 millones de dólares para el funcionamiento de la asamblea y 11.6 millones para inversión.

Con información de Meredith Serracín.