Asamblea rechaza acta sobre proyecto que crearía corregimientos y un distrito en Bocas del Toro

Ciudad de Panamá/Con 19 votos en contra, solo 9 a favor y 6 abstenciones ha sido rechazada el acta del pasado 16 de abril, donde constaba la discusión que se había dado entorno al proyecto 1138, que busca crear el distrito especial de Bastimento y los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada de Sal y Solarte. Esta iniciativa fue presentada por Rupilio Ábrego, suplente del diputado perredista Benicio Robinson.

Y es que, el acta no aparecía reflejada en el sistema desde el pasado 16 de abril, razón por la cual el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, solicitaba insistentemente el saber de su paradero.

Tras su aparición Vásquez procedió a leerla ante el pleno, pero en su contenido no se encontraba el resultado de la votación que ya se había dado, es decir que fue obviada.

No obstante, el independiente abrió el sistema y allí si constaba que se habían dado 30 votos en contra y solamente 12 a favor para la aprobación de dicho proyecto, cuando el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, establece que tienen que haber 36 votos o más para que pueda quedar avalada una normativa legislativa.

