Asegurados de La Chorrera viven un viacrucis para conseguir citas de radiología

La Chorrera, Panamá Oeste/La falta de insumos, medicamentos, y una atención oportuna, es la principal dolencia que padecen los asegurados que piden un mejor servicio, ya que, además de que tienen que madrugar para conseguir ser atendidos, muchas veces no conquistan este anhelo.

En la policlínica Santiago Barraza de La Chorrera, es una de las tantas instalaciones donde los pacientes viven la desesperada situación, allí, los enfermos dicen que muchas veces madrugan para hacerse exámenes, pero, no consigue reactivos o los aparatos están dañados.

Así como la señora Mireya, que acudió la madrugada de este viernes 13 de octubre, con una orden para realizarse una radiografía, pero, su principal preocupación era que la máquina funcionara, porque, según lo que cuenta el mamógrafo para hacer mamografías tiene más de seis meses de estar dañado.

Ella hace el llamado a las autoridades de salud para que mejoren el sistema, sobre todo, que atiendan las deficiencias en esta policlínica, pues, considera que poder hacerse los exámenes a tiempo es parte de la prevención, y detectar a tiempo es importante para atacar la enfermedad.

Muchos dicen que cuando acuden a esta policlínica 'ponen los santos de cabeza' para ver si se hace el milagro de conseguir lo que buscan.

El señor Catalino, es otro de los asegurados que vive su propio viacrucis tratando de conseguir una cita para radiología. Él, entre otras cosas, clama por sillas para que las personas puedan sentarse, ya que, pasan hasta dos horas parados con dolor.

Cuando vengo, nama vengo a visitar al doctor, a verle la cara, y para atrás sin nada”, dijo Catalino asegurando que tampoco hay medicamentos.

Alega que, si tuviera para pagar una clínica, lo haría, pero no le queda de otra que asistir al seguro.

Manifiestan que, normalmente reparten tiquetes para los cupos, pero este viernes no lo hicieron, por lo que no sabían si iban a ser atendidos o no.