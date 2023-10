Eclipses solares totales podrían no verse en Panamá hasta el próximo siglo

☀ Expertos en astronomía adelantan que existe la posibilidad de que en el país no se vean eclipses solares totales hasta el próximo siglo. ☀ El próximo 14 de octubre, se podrá presenciar un eclipse solar anular en gran parte del territorio panameño. ☀ La lluvia de meteoros de las Gemínidas tendrá su momento cumbre desde el jueves 14 hasta el viernes 15 de diciembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde tiempos inmemorables, las maravillas astronómicas que ofrece el universo, en especial los fenómenos como los eclipses solares y las lluvias de estrellas, han sabido captar la atención y despertar la curiosidad de la humanidad por ser conocidos como uno de los espectáculos más impresionantes y misteriosos del universo.

En Panamá, la comunidad científica, astrónomos aficionados y la población en general se mantiene a la expectativa porque muy pronto podrán observar uno de estos fenómenos en el territorio nacional, sin embargo, desde ya expertos en astronomía adelantan que existe la posibilidad de que en el país no se vean eclipses solares totales hasta el próximo siglo.

Eclipses solares totales en Panamá

Estos fenómenos se presentan cuando la órbita de la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, para luego alinearse de un modo en que la Luna proyecte una sombra sobre una parte de la superficie terrestre.

En el caso de los eclipses solares, el satélite natural de la Tierra cubre por completo el Sol. En exclusiva para TVN-2.com el astrónomo aficionado, Ángel Zanutelli Mora, explicó que la frecuencia de estos fenómenos varía según la órbita de los tres cuerpos, además de que su observación depende de la zona geográfica en donde las personas se encuentren.

“Por año ocurren cerca de dos eclipses solares y dos eclipses lunares. Es probable que de aquí en adelante no veamos ningún eclipse total durante el resto del siglo. La frecuencia del eclipse total prácticamente ya no va a pasar por Panamá durante muchos años. Lo que vamos a ver por el resto del siglo serán eclipses solares parciales y no totales”, reveló Zanutelli.

Para Zanutelli, uno de los eclipses más importantes que se registró en la historia fue en 1919, el cual le permitió al astrofísico británico Arthur Stanley Eddington comprobar que la luz de los astros pasa por alrededor de otros astros de mayor masa.

“La tecnología nos ha permitido predecir con total exactitud todos los fenómenos que conocemos en este momento, las cuales se pueden replicar en simuladores incluso desde nuestros dispositivos celulares”, dijo sobre cómo los avances tecnológicos han contribuido a la predicción de fenómenos astronómicos.

Próximos fenómenos astronómicos

El próximo 14 de octubre se podrá presenciar un eclipse solar anular en gran parte del territorio panameño. Las regiones en las que se podrá apreciar este fenómeno serán: Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, comarca Ngäbe Buglé, parte de Bocas del Toro y parte de La Chorrera en Panamá Oeste. En el resto de las provincias, se observará de forma parcial.

Un eclipse anular ocurre cuando la Luna está cerca de su punto más alejado de la Tierra (apogeo) y su tamaño aparente es menor que el del Sol. Durante la fase máxima de este eclipse, un anillo brillante del disco solar permanece visible. Se tiene previsto que este tenga una duración de 3 horas y 30 minutos, alcanzando su punto máximo a las 1:14 p.m. Para comprobar el tránsito de este eclipse, las personas pueden ingresar AQUÍ.

Según Zanutelli, este año los panameños podrán presenciar otro evento vistoso: La lluvia de meteoros de las Gemínidas. Para este 2023, el momento cumbre de esta lluvia será desde el jueves 14 hasta el viernes 15 de diciembre.

“Estas siempre se producen entre el 10 y 20 de diciembre. Es uno de los momentos más bonitos que hay en astronomía. En lugares muy oscuros, se pueden ver hasta 120 meteoros por hora”, indicó Zanutelli.

Recomendaciones

“Eclipses no son solos los que ocurren en la tierra. Todo planeta que tenga Luna y esta coincida pasar frente al planeta y tapar una pequeña parte del Sol con respecto al planeta, produce un eclipse. No podremos lograr ver estos eventos si no conocemos cómo hacerlo y cuándo se darán”, manifestó Zanutelli.

De acuerdo con la Universidad Tecnológica de Panamá, para la observación del eclipse solar anular es necesario utilizar el equipo adecuado y certificado para no causar daños a nuestra vista.

En caso de observación por telescopio, se debe contar con filtros solares que bloquen el 99.99% de la luz. Las gafas de visualización solar, también llamadas gafas para eclipses son una forma fácil y accesible de ver un eclipse solar. Estas deben ser gafas certificadas para garantizar la seguridad de las personas.

No se debe utilizar gafas de sol, filtros polarizados, vidrios ahumados, películas de color expuestas, radiografías ni filtros fotográficos de densidad neutra para ver este fenómeno.

“No se deben observar el sol con ningún tipo de equipo óptico que no cuente con protección. Si tiene un catalejo o binoculares que no cuenten con filtro, no lo utilice. Existen formas de ver el Sol más sanas. Recomiendo hacer el experimento del proyector con la cajeta de zapato con los niños para que puedan aprender ciertas bases de óptica”, puntualizó.