Asociación de Bares y Restaurantes presenta propuesta para modificar la 'ley zanahoria'

Según la normativa vigente bajo la Ley Zanahoria, los centros nocturnos deben operar hasta las 3:00 a.m. de lunes a miércoles, y hasta las 4:00 a.m. de jueves a sábado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación de Bares y Restaurantes de Panamá ha presentado una iniciativa ante la Alcaldía de Panamá con el objetivo de modificar ciertos aspectos de la llamada Ley Zanahoria, que regula los horarios de funcionamiento de los centros nocturnos en el país.

La propuesta busca no solo flexibilizar los horarios de apertura y cierre de los establecimientos, sino también fomentar la reactivación económica de este sector clave, que se ha visto afectado en los últimos años por diversas restricciones.

Según la normativa vigente bajo la Ley Zanahoria, los centros nocturnos deben operar hasta las 3:00 a.m. de lunes a miércoles, y hasta las 4:00 a.m. de jueves a sábado. Sin embargo, los empresarios del sector consideran que estos horarios no permiten maximizar el potencial económico de los locales, sobre todo en áreas donde la demanda es alta y el turismo nocturno juega un papel fundamental.

"Para levantar el turismo nocturno que actualmente está dormido, no estamos en un buen momento; desde la pandemia estos negocios han sido afectados y es una manera de inyectar y poder estar más competitivos a nivel regional", indicó Aramis Cornejo, Asociación de Bares y Restaurantes.

Entre los puntos destacados de la nueva iniciativa, se plantea una extensión en los horarios de atención en locales ubicados en áreas no residenciales, como la zona de Amador, uno de los destinos más visitados por turistas y locales por su oferta de bares, restaurantes y entretenimiento nocturno.

"Hay que tener la salvedad de que esto se debe hacer con pinzas porque aquí en Panamá se tiende a romper las reglas, no vaya a ser que se haga este decreto y que de la nada en otras áreas de la ciudad las personas piensen que pueden abrir hasta más tarde", precisó Serena Vamvas, representante de San Francisco.

La propuesta también aboga por un enfoque más flexible, permitiendo que los locales en ciertas zonas de la ciudad puedan operar hasta más tarde, lo que, según los empresarios, no solo beneficiaría a los negocios nocturnos, sino que también fomentaría el turismo y la vida nocturna en la ciudad.

La Alcaldía estudia la iniciativa

La Alcaldía de Panamá, que ya había tomado una decisión clave el pasado 2 de noviembre al no decretar ley seca en el distrito, está evaluando la propuesta presentada por la Asociación de Bares y Restaurantes.

El municipio recibió diversas solicitudes de empresarios para permitir una mayor flexibilidad en los horarios de operación y así incentivar la economía nocturna en la ciudad.

"El alcalde es quien tiene la última palabra y, como dije, en estos momentos se está evaluando una posible modificación de los decretos que establecen la conocida Ley Zanahoria", sostuvo Isaac Brawerman, asesor de la Alcaldía de Panamá.

"Despierta Tus Noches, Vive Tu País"

La campaña lanzada por la Asociación de Bares y Restaurantes bajo el lema "Despierta tus noches, vive tu país" invita tanto a locales como a turistas a disfrutar de la vibrante vida nocturna de la ciudad. Se espera que, de ser aprobada, esta propuesta ofrezca una nueva dinámica a la vida social y económica de la capital panameña.

Así mismo, Aramis Castillo destacó que la medida busca mejorar la movilidad urbana en la ciudad, con la implementación de políticas que faciliten el acceso a las zonas de ocio nocturno y fomenten un entorno seguro tanto para los empresarios como para los consumidores.

Repercusiones y expectativas

"En caso tal, se llegue a tomar una decisión que cambie o establezca ciertas zonas donde puede haber un horario extendido, el alcalde ya ha establecido que es por políticas de la reactivación económica", puntualizó Brawerman.

La propuesta está siendo cuidadosamente estudiada por las autoridades municipales, quienes deberán considerar su impacto en las comunidades residenciales cercanas a los centros nocturnos.

Con la posibilidad de que la Alcaldía de Panamá tome una decisión en los próximos días, la propuesta de la Asociación de Bares y Restaurantes podría ser el primer paso para una transformación de la vida nocturna en la ciudad, buscando equilibrar el dinamismo económico con el bienestar de la comunidad.

Con información de Luis Mendoza