Realizan audiencia a los aprehendidos en operación antidrogas en Colón y Panamá Oeste

Asimismo, Villarreal destacó que, en lo que va del año, aproximadamente 2,000 personas han sido aprehendidas y condenadas por delitos relacionados con el tráfico nacional e internacional de drogas en el país.

En la mañana de este jueves 8 de octubre se realizaron las dos primeras audiencias de control de garantías para procesar a los aprehendidos en el operativo Comunidad Segura ejecutado en diversos sectores de Colón y Panamá Oeste.

En total, 22 personas fueron aprehendidas y puestas a órdenes de las autoridades competentes como resultado de una serie de operativos desarrollados de manera conjunta por el Ministerio Público y estamentos de seguridad.

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Así lo confirmó el fiscal superior antidrogas, Julio Villarreal, quien explicó que estas acciones tácticas e investigaciones se venían ejecutando desde hace varias semanas con el propósito de contrarrestar los efectos de la venta de sustancias ilícitas que afectan la tranquilidad de las comunidades.

Las diligencias de allanamiento y registro se desplegaron en diversos sectores vulnerables de ambas provincias, siendo estos: Barrio Sur, Buena Vista, Nuevo San Juan, Cristóbal y Salud, entre otros sectores en Colón, así como La 2000, Burunga, Vista Alegre, Las Nubes y La Omar, entre otros puntos críticos de Panamá Oeste, fueron

Se trató de 13 diligencias de allanamiento ejecutadas, en las que, además de los aprehendidos, se logró el decomiso de 2 armas de fuego y municiones de diversos calibres, también la incautación de múltiples paquetes con sustancias ilícitas y dinero en efectivo presuntamente proveniente de actividades ilícitas.

Asimismo, Villarreal destacó que, en lo que va del año, aproximadamente 2,000 personas han sido aprehendidas y condenadas por delitos relacionados con el tráfico nacional e internacional de drogas en el país.

Información de Hellen Concepción

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