Imputan a cinco funcionarios por presunta malversación de fondos del Hospital Materno Infantil en David

Chiriquí/Cinco funcionarios del Hospital José Domingo de Obaldía de David fueron imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

En una audiencia de formulación de imputación en el Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, la jueza Ana González concedió a la Fiscalía seis meses de investigación para determinar si los imputados de 39, 44, 45, 56 y 59 años malversaron fondos de la instalación hospitalaria.

González accedió a la solicitud expuesta por la fiscal del Ministerio Público, Ruth Ostía, al considerar que se cumplieron los requisitos de ley establecidos en el artículo 280 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con la carpeta presentada, la investigación inició por un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual reveló que, entre el 2 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2018, los ahora imputados presuntamente malversaron fondos relacionados con la caja menuda de la cafetería en perjuicio del patronato del centro hospitalario.

En el acto también intervinieron los defensores públicos Rocío De Roux, Yaritcenia González, Nathanael Guerra y Carlos Rodríguez, así como el defensor particular Anthony Espinoza.

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