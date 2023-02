¡Tenga cuidado! Aumentan las estafas por alquiler de casas para Carnaval y ventas de terreno

Ciudad de Panamá, Panamá/Los carnavales en el interior del país se convierten en una oportunidad para malhechores que se dedican a estafar a las personas a través del alquiler de residencias, por lo que las autoridades advierten a la población sobre lo que está sucediendo, para evitar ser víctima de este delito.

Luis Perea, mayor de la Policía Nacional, contó en Noticias AM, que ya han atendido casos de personas que alquilan casas de playa, pagan por adelantado y cuando llegan al sitio los verdaderos dueños les informan que se trata de una mentira.

De acuerdo con Perea, se han encontrado casas que han sido alquiladas hasta seis veces para el mismo día.

Destacó que, estas estafas se dan a través de páginas web, redes sociales y teléfono celular, el pago se da por transferencia bancaria y nunca se tiene contacto físico con el delincuente que hace el montaje de información extraída de internet.

Recomendó a las personas no rentar viviendas si nunca las han visto, no conocen a los dueños y no hacer las transferencias bancarias si no saben que realmente la casa existe.

Perea manifestó que, una vez hecha la denuncia, las investigaciones rastrean la ruta del dinero depositado y se aprehenden a las personas para que expliquen de dónde procede el dinero.

Según datos estadísticos del Ministerio Público, entre enero y diciembre del 2022 se registraron 4,846 estafas comunes y 274 agravada.

Pero el alquiler de casa no es la única forma que usan los delincuentes, también lo hacen a través de ventas de propiedades, y bienes raíces, por lo que el mayor de la Policía Nacional insiste en la verificación de que existe la propiedad y quién es el dueño.

Agregó que, las personas han pagado hasta 50,000 dólares en este tipo de estafas.

Según Perea, recientemente se condenó a un grupo de estafadores a 15 años de prisión por la falsificación de documentos con el objetivo de concretar estafas.

Hizo un llamado a las personas para que en los casos de llamadas telefónicas ofreciendo premios piensen que no han participado en ninguna tómbola, de la misma forma ocurre con las llamadas extorsionadoras.

“Si usted no ha participado en una tómbola y no ha hecho ningún escrito no deposite dinero”, aseveró.

Aclaró que, cada caso tiene un matiz diferente, y en las investigaciones se ha podido determinar, que no son personas que permanecen detenidas.