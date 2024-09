Aumento en el presupuesto de la Asamblea se debe al pago de los décimos, asegura Castañeda

Ciudad de Panamá, Panamá/El aumento en el presupuesto de la Asamblea Nacional fue para pagar el décimo tercer mes, dado a que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se debía cumplir, por lo menos así lo informó la presidenta de este órgano, Dana Castañeda.

Negó que hubiese un aumento de presupuesto de 2 millones de dólares, pues fue alrededor de 1 millón y medio que se destinó a cumplir con este pago.

Las palabras de la presidenta de la Asamblea se dieron luego de informar los avances del Legislativo en una reunión donde participó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

Castañeda indicó que están abiertos constantemente para compartir los logros de la Asamblea.

“Podemos decir que, en estos primeros tres meses hemos cumplido con más del 95% de asistencia de los diputados de todas las bancadas”, destacó.

Agregó que han entendido que el país demanda una Asamblea que pueda lograr cambios y consensos, y sobre todo las leyes que el país necesita.

Aseguró que las planillas de la Asamblea ya están publicadas en la página web. “De hecho la 172 ya no existe”.

“Nosotros estamos con el esfuerzo de todos los diputados propiciando un ahorro de más de 1 millón de ahorro mensuales en planilla”, destacó.

De acuerdo con la presidenta de la Asamblea, solo tienen los funcionarios que necesitan las bancadas, que necesita la Asamblea y que trabajan. “De esa manera hemos estado haciendo un esfuerzo importante en cumplir con el compromiso que asumimos el 1 de julio, del que no trabaja, no le vamos a pagar”.

Agregó que están fiscalizando que todas las personas que están en la Asamblea cumplan con sus funciones.

“La Asamblea no solo son las planillas, hay cosas mucho más profundas que definen el bienestar del país y queremos a través de un sistema digital que ustedes y el país puedan interactuar con nosotros y darse cuenta de los anteproyectos de ley que han sido presentados”, sostuvo.

Hasta el momento se han presentado más de 200 anteproyectos de ley, de los cuales 91 ya se encuentran en revisión, además se han ratificado a más de 54 funcionarios que han sido designados.

"Esta es una Asamblea que yo creo que sí es distinta porque dedica largas horas al debate, escuchando todos los criterios. Nosotros no le impedimos a nadie que presente sus iniciativas, porque estamos seguros que al final vamos a tener leyes más justas, más dignas y que necesitan los panameños", indicó

"En la Asamblea no hay un incremento de 2 millones de dólares. Nosotros, al contrario, hemos bajado los gastos y eso es importante que el país lo sepa. El único reglón que no estaba en el presupuesto es el pago de los décimos, y eso no es porque Dana Castañeda así lo determinó, sino porque hubo un fallo de la Corte. Ese fue el único incremento que hubo en la Asamblea y que fui a la Comisión de Presupuesto de manera transparente a solicitar justamente lo que se requería para cumplir con esa obligación de ley que le corresponde a los funcionarios de la Asamblea", puntualizó.