Autoridad de Descentralización: ¿Qué sucederá con el presupuesto de la entidad para 2024?

Ciudad de Panamá, Panamá/En noviembre pasado, el Gobierno Nacional se comprometió a efectuar reducciones en el Presupuesto General del Estado para el año 2024.

En múltiples ocasiones, representantes de diversos sectores han instado a que dichas reducciones incluyan a la Autoridad de Descentralización, entidad que ha distribuido más de $240 millones de dólares a Municipios y Juntas Comunales en lo que se ha denominado como una "descentralización paralela".

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y presidente de la comisión de presupuesto en la Asamblea Nacional, Raúl Pineda, manifestó que: “Descentralización no te podría decir porque realmente la descentralización es el desarrollo de las comunidades. Lo que está o lo que haya, puedan utilizarlo (…) Yo no estoy diciendo que den un dinero que (…), pero tampoco sería que sacrifiquen a los representantes de corregimiento de sus obras en las áreas”.

En medio de un año electoral, el presupuesto propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas en agosto pasado sugería asignar $232.7 millones de dólares a la Autoridad de Descentralización para el año 2024.

“Esas instituciones que no están necesitando recursos porque no los justifican, tienen que sufrir importantes recortes para darle prioridad, en un tiempo en el que no hay muchos recursos para la educación del país, salud pública, Instituto Oncológico Nacional y en la infraestructura vial necesaria e indispensable que pueda ser falta para poder desarrollar nuestro bello país”, señaló el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

La decisión del gobierno aún no se ha revelado, aunque en octubre pasado, la comisión de presupuesto solicitó al ejecutivo aumentar la asignación presupuestaria para diversas entidades en 2024, incluyendo un incremento de 53.4 millones de dólares para la Autoridad de Descentralización.

Con información de María De Gracia