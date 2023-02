Autoridad de Tránsito inició inspección de buses colegiales

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició la jornada de inspección a los busitos colegiales de la capital en los estacionamientos del estadio Rommel Fernández.

Las inspecciones se realizan de lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. desde el viernes 24 de febrero hasta el viernes 3 de marzo de 2023. Para el sábado 25 y domingo 26 de febrero la jornada inicia a las 9:00 a.m. y culmina a la 1:00 p.m.

Las inspecciones contemplan: estado físico interno y externo del vehículo, color, tipo de letra, revisión de llantas, extintores, caja de herramientas, verificar que no utilicen papeles ahumados o equipos de sonidos, indicó, Carlos Ordóñez, director encargado de la ATTT.

Miguel Castillo, inspector de la ATTT, informó que en la jornada de este viernes 24 de febrero, fueron inspeccionados más de 125 autos.

Cesar Pinzón, conductor de busito, recomendó a sus colegas a contar con todos sus papeles en orden para no tener problemas y así poder tener la certeza de que llevarán el sustento a su hogar.

Requisitos de inspección

Para iniciar con el proceso de inspección los conductores deben cumplir con lo siguiente:

Portar copia del Registro Único Vehicular

Contar con póliza de seguro vigente

Revisado y Certificado de Operación.

Harán operativos sorpresa

Según el intendente, luego de iniciado el año lectivo, se procederá a realizar operativas sorpresas enfocados en evitar que los busitos que aprueben la inspección cumplan con lo establecido en el Reglamento de Tránsito y en sancionar a los que brinden el servicio sin contar con el Certificado de Operación correspondiente.

En un comunicado, la ATTT advirtió a los conductores que de incumplir con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 316 del 19 de agosto de 2004, el cual reglamenta el ejercicio de transporte colegial, serán sancionados con la infracción No. 34 del Reglamento de Tránsito, que impone una multa inicial de mil balboas (B/1000.00) por prestar servicio de transporte público en un vehículo no autorizado.

Con información de Meredith Serracín