Autoridades localizan a doce personas reportadas como desaparecidas

Entre los casos resueltos por las autoridades se encuentran algunas alertas Amber.

Ciudad de Panamá, Panamá/Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, confirmó que este 31 de marzo fueron ubicadas doce personas cuya desaparición había sido reportada en distintos puntos del país.

De acuerdo con el informe oficial, durante el martes 31 de marzo fueron ubicadas doce personas en diferentes provincias y comarcas del país.

Se reportó la localización de siete menores de edad activados bajo alerta Amber, incluyendo adolescentes de 14, 15, 16 y 17 años en Panamá, Chiriquí, Veraguas y Darién.

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Las autoridades confirmaron la localización de otras cinco personas. El listado incluye a una menor de 16 años en Panamá, un hombre de 27 años en la provincia de Panamá Oeste, dos hombres de 28 y 37 años en Panamá y una mujer de 29 años en Veraguas.

Los hallazgos son parte del trabajo coordinado entre la Dirección de Investigación Judicial y las fiscalías regionales, que mantienen operativos constantes para responder de forma inmediata a los reportes de personas desaparecidas.

Según la entidad, todas las ubicaciones fueron confirmadas y los casos quedaron bajo seguimiento de las autoridades competentes.