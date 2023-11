Autoridades no dan explicación ante aparición de nuevos auxilios económicos del Ifarhu

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), ni el Instituto para la Formación de Recursos Humanos (Ifarhu), dan explicaciones sobre el nuevo hallazgo de más auxilios económicos que entrega el Idarhu, supuestamente otorgados a parientes de altos funcionarios de este gobierno.

Fue durante este fin de semana, cuando salieron a relucir nuevos nombres de supuestos beneficiados de los auxilios económicos otorgados por el Ifarhu, y que se supone serían para personas de escasos recursos.

En la práctica, durante pandemia, habrían recibido esta ayuda de entre 100 mil a 190 mil dólares, parientes de los diputados Zulay Rodríguez, Eric Broce y Roberto Ábrego, así como la ministra consejera Eyra Ruíz.

Fernando Broce, uno de los supuestos beneficiarios y sobrino del diputado Broce, aclaró que la beca que mantiene no es por el puesto político que tiene con su tío, de hecho, indicó que su primer acercamiento fue antes de las elecciones donde su tío fue electo como diputado.

“Llevé mi currículo y mi hoja de vida al Ifarhu y me comentaron que era elegible para una beca, sin embargo, no podían dármela porque venían las elecciones así que me iba a tocar aplicar con el siguiente gobierno”, enfatizó.