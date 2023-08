La basura en San Miguelito, un reto para el nuevo alcalde del distrito

San Miguelito/San Miguelito, es uno de los distritos más grandes y así también son sus necesidades. Una de las crisis más enquistadas es la basura; por lo que Ángel Sosa, candidato para la Alcaldía por la libre postulación señala que, hay que reconocer que este es un problema integral que afecta a los dos San Miguelitos.

"Hay un San Miguelito donde los camiones no tienen acceso a las casas, porque son veredas. Ese sector colapsa y representa un 25% del distrito, lo que hace que colapse el resto del distrito en las áreas urbanizadas donde los camiones sí tienen acceso; sin embargo, el hecho que no tengas acceso a un sector, ese 25% nos ha colapsado a todos", afirmó Sosa.

La frecuencia de la recolección es otro problema, ya que "hay camiones que tienen 15 días que no pasan en el distrito de San Miguelito"; por lo que, Sosa propone un proceso con la instalación de camiones soterrados.

"Estos contenedores tienen la capacidad de almacenar 2 toneladas de basura, tendrán un sensor para que cuando estén al 75% de su capacidad, van a enviar un mensaje a una base para ser recogidos", relató el aspirante a la Alcaldía de San Miguelito.

Sosa, considera que de esta manera se podrá ser más eficiente en el proceso de recolección de la basura en las zonas colapsadas y se podrá resolver el problema del otro 75% donde también se ha colapsado porque no existe la capacidad para resolver el problema.

Ahora bien, la falta de infraestructuras en el distrito, es otra de las cosas que le preocupa a este profesional de la arquitectura; ya que existen zonas, como la 9 de enero, el Valle de Urracá, Río Palomo, donde no hay sistema de alcantarillado y persisten los huecos. "Las autoridades no tienen ninguna sustentación para decir que al día de hoy en pleno centro de la ciudad no po9demos tener una infraestructura coherente con los recursos que tiene el distrito de San Miguelito".

Meterle mano a la educación, también podrá permear en otros problemas que tiene el distrito como lo es la delincuencia, apuntó el aspirante que no cree en la reelección.

Con información de Darío Fernández Guerra