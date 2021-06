12 mil hogares en Colón se beneficiarán con proyecto de titulación desde el 1 de julio

Un total de 12 mil hogares conformados por familias residentes en corregimientos del distrito de Chagres se beneficiarán desde este 1 de julio, con el programa de Barrido Catastral de Costas y Montañas que desarrollará la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) en esa región de Colón.

El proyecto de Barrido Catastral de Costas y Montañas es una iniciativa del presidente Laurentino Cortizo, e iniciará a dar frutos a partir del tercer año de gestión gubernamental, además, es el único plan con esta magnitud a nivel nacional que hace referencia directa a llevar un cambio de vida a los moradores de los corregimientos beneficiados.

Los primeros pasos de este mega proyecto iniciarán este 1 de julio, lo que motivó rubricar este acuerdo catalogado como “histórico” -por los representantes de corregimientos - y un beneficio para familias que cultivan y residen en esas tierras del distrito de Chagres, fundado en 1855.

“Entramos en la historia y, por primera vez, los representantes de corregimiento firmamos un acuerdo que no solamente representa dar un título a las personas, sino que va más allá, las personas que no tiene recursos y no pueden ir a la Anati, ahora la Anati irá a sus casas, ya no habrá problema por titularles, el Gobierno les titulará”, señaló Eugenio Delgado, edil del corregimiento de Salud.

“Me siento positivo de este convenio que hemos firmado los concejales para el bienestar de nuestro distrito y nuestros moradores; es algo que va a quedar para la historia”, señaló -por su parte- el representante de La Encantada, Sebero Castañeda.

La subadministradora de la Anati, Arelys Del Carmen González, al presentar el proyecto ante las autoridades locales, reafirmó que el acuerdo permitirá desarrolla este proyecto social para llevar esperanza y paz social para la convivencia de cientos de familias que han esperado por años.

“Un título de propiedad es un beneficio que se extiende para toda la vida y en las generaciones de las familias que lo reciben… Cuando entramos a estos hogares, junto a las autoridades locales, nos hacemos parte del vínculo interno y de la historia de las familias”, destacó González.

DATOS

En Colón se ha beneficiado a mil hogares con títulos de propiedad

Actualmente se mantiene acuerdo con el Municipios de Portobelo para titular ejidos municipales.

Anati forma parte del programa de desarrollo de Portobelo que rescata este sitio turístico

Sitios declarados monumentos históricos serán titulados.