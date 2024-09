Caja de Seguro Social | Trabajadores irán a la mesa con propuesta sobre recaudación de fondos efectiva

El sector de los trabajadores considera que la no privatización de la Caja de Seguro Social tiene que ir en el marco de que no se pueden darse las medidas paramétricas.

Ciudad de Panamá/Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) también reaccionó al discurso del presidente de José Raúl Mulino y aseguró que también presentarán su propuesta el próximo 16 de septiembre, cuando se de inicie a la etapa de sustentación financiera de la misma.

Según explicó Reyes, la propuesta que va a presentar CGTP sustenta la no privatización de la Caja de Seguro Social (CSS), ni de adoptar medidas paramétricas más adelante, aunque el presidente no haya hecho mención sobre este variable. [Las medidas paramétricas significan aumentar la edad de jubilación, cantidad de cuotas, monto y años de cotización].

"Esa no privatización tiene que ir en el marco de que no se pueden darse las paramétricas" , precisó. Añadió que la propuesta también se enfoca en recaudar los fondos que se adeudan a la CSS, y de los dineros que se le han descontado a los trabajadores, pero que los empleadores no han pagado a la CSS.

Por otro lado, Reyes se refirió a la decisión del mandatario de trasladar los servicios oncológicos al nuevo hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud y considera que es muy válida, porque las personas que tienen cáncer pasan múltiples penurias durante su estadía en el Instituto Oncológico Nacional (ION), casi colapsado por el pasar de los años.

Solicitó al presidente que al unificar la compra de medicamentos e insumos, considere mecanismo para evitar que empresas se sigan enriqueciendo a costas de la salud de los panameños.

Con información de Yenny Caballero