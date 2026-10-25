Cámara de Comercio insta a aprovechar el World of Coffee para impulsar nuevos negocios e inversiones

Para la Cámara de Comercio, cada comprador internacional que conoce Panamá representa una oportunidad para establecer nuevas relaciones comerciales.

Ciudad de Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) destacó la importancia del World of Coffee Panamá 2026 para el desarrollo de la economía local.

En su escrito dominical, el presidente del gremio, Aurelio Barría, recordó que el evento sirvió para demostrar que el país tiene la capacidad de reunir al mundo alrededor de grandes oportunidades.

Desde la organización reconocen que el World of Coffee permite recibir a productores, compradores, empresarios y especialistas de distintos países. "Ha sido una vitrina para nuestro café, para el talento panameño y para nuestra capacidad de organizar encuentros internacionales", subrayó Barría.

¿Qué hacemos con las oportunidades que llegan a nuestro país?, consultó el gremio en referencia a toda la actividad que se realiza en el marco del evento que por primera vez se realizó en un país latinoamericano y productor de uno de los cafés más reconocidos del mundo: el Geisha.

En ese sentido, la Cciap subrayó que es indispensable lograr que los beneficios permanezcan en Panamá.

"Cada comprador internacional que conoce Panamá representa una oportunidad para establecer nuevas relaciones comerciales. Cada visitante que descubre nuestro país puede convertirse en un promotor de nuestro turismo. Cada contacto empresarial puede abrir puertas para nuevas inversiones, alianzas y negocios", señaló la Cciap.

La organización aseguró que el evento no llegó a Panamá por casualidad, sino que se trabajó para que sucediera.

Conectividad, infraestructura, una ubicación privilegiada y experiencia en comercio y servicios, forman parte de las ventajas competitivas del país. Sin embargo, resaltó que las "fortalezas, por sí solas, no garantizan resultados".

"Necesitamos seguir mejorando nuestra competitividad, facilitar los negocios, reducir la burocracia, fortalecer la formación de nuestro talento y brindar confianza a quienes quieren invertir y crecer aquí", indicó.

Añadió que "también debemos procurar que estas oportunidades lleguen a más panameños. Que nuestros pequeños y medianos empresarios puedan conectarse con nuevos mercados. Que los emprendedores encuentren espacios para crecer. Que nuestros productores tengan acceso a conocimiento, tecnología y compradores".

La organización valoró una de las enseñanzas más valiosas del World of Coffee: "no tenemos que ser el país más grande para competir con los mejores. Tenemos que apostar por la calidad, la innovación, la perseverancia y el trabajo conjunto".

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá creemos en esa forma de construir país. Por eso trabajamos para conectar empresas, promover inversiones y abrir espacios que generen oportunidades", subrayó.

Aseguran que el World of Coffee es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando el sector productivo trabaja con objetivos compartidos. Para la Cciap, el éxito de un evento no significa solamente lograr que los visitantes lleguen y tengan una impresión positiva, sino que también regresen para hacer negocios, invertir y generar nuevas oportunidades, principalmente para los panameños.

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