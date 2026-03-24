Cámara de Turismo rechaza propuesta de tasa a pasajeros en tránsito por Tocumen

El gremio advirtió que la iniciativa, presentada sin un estudio previo, podría impactar directamente uno de los principales activos estratégicos de Panamá: su conectividad aérea.

Ciudad de Panamá/La Cámara Nacional de Turismo de Panamá manifestó su rechazo al anteproyecto de ley que plantea el cobro de una tasa a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al considerar que la medida afectaría la competitividad del país como hub regional.

A través de un comunicado oficial, el gremio advirtió que la iniciativa, presentada sin un estudio previo, podría impactar directamente uno de los principales activos estratégicos de Panamá: su conectividad aérea. Según Camtur, la imposición de un cargo adicional encarecería el tránsito por Tocumen, colocando al país en desventaja frente a otros centros de conexión como Bogotá, Lima y San Salvador, que compiten por atraer aerolíneas y pasajeros sin aplicar este tipo de tasas.

El organismo destacó que más del 70% de los usuarios del aeropuerto corresponden a pasajeros en tránsito, lo que sostiene la conectividad aérea que permite posicionar a Panamá como plataforma de negocios y destino turístico. En ese sentido, advirtió que la introducción de esta tasa podría desincentivar el flujo de viajeros.

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Entre los posibles efectos negativos, Camtur señaló una reducción en el potencial de visitantes y menor interés en programas como el stopover, además de un impacto económico en sectores vinculados al turismo, como hotelería, transporte, gastronomía y comercio. También alertó sobre un debilitamiento de la competitividad del país como punto estratégico de conexión regional y global.

El gremio aseguró que existen avances y un plan estratégico para aprovechar el volumen de pasajeros en tránsito, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Panamá como destino turístico y generar beneficios sostenibles para la economía nacional.

Si bien reconoció la importancia de atender las prioridades sociales del país, Camtur advirtió que estas no deben financiarse en detrimento de sectores que impulsan el empleo, la inversión y el crecimiento económico.

Finalmente, la organización hizo un llamado a la Asamblea Nacional a reconsiderar el anteproyecto de ley y promover políticas públicas que fortalezcan la conectividad aérea, incentiven la llegada de turistas y consoliden al país como un destino de clase mundial.