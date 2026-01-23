Aeropuerto de Tocumen proyecta crecimiento superior al 9% en 2026 y apunta a superar los 22 millones de pasajeros

Ciudad de Panamá, Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen se prepara para un nuevo año de crecimiento en 2026, luego de cerrar 2025 con cifras históricas en movilización de pasajeros. Las proyecciones oficiales apuntan a un incremento cercano al 9%, lo que permitiría superar los 22 millones de pasajeros, consolidando a la terminal aérea como uno de los principales hubs de conectividad de la región.

Así lo informó José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, quien destacó que el desempeño de 2025 sentó las bases para este crecimiento proyectado.

Durante el año pasado, Tocumen movilizó 20,981,000 pasajeros, superando el récord anterior de 19 millones. Aunque la meta inicial era alcanzar los 21 millones, factores externos impidieron llegar a esa cifra.

“Fue histórico, rompimos nuestro récord del año pasado. Crecimos de 19 millones de pasajeros a 20,981,000 pasajeros. Nos quedamos cortos de los 21 millones por situaciones que pasaron en Venezuela en diciembre”, explicó Ruiz Blanco.

Bases sólidas para el crecimiento en 2026

El gerente general subrayó que el crecimiento del aeropuerto está directamente relacionado con el aumento del turismo y la conectividad aérea, lo que genera un impacto positivo en la economía nacional.

“Creció también la cantidad de turistas que entraron al país, lo cual significa más empleo, más noches de hotel. Todo esto va de la mano del crecimiento del país”, señaló.

Entre los factores que impulsaron el crecimiento y que sostienen las proyecciones para 2026 destacan la expansión de Copa Airlines, que representa el 88% de las operaciones del aeropuerto, así como la llegada de nuevas aerolíneas y frecuencias.

Durante 2025 se sumaron aerolíneas como Aeroméxico y se ampliaron operaciones de compañías como Air Europa, que incrementó su conectividad con vuelos diarios, fortaleciendo el rol de Tocumen como punto de conexión internacional.

Mundial 2026 y movimiento adicional de pasajeros

De cara a 2026, Tocumen también se prepara para un posible aumento de tráfico vinculado a la Copa Mundial de la FIFA, no solo por el traslado de panameños a las sedes, sino por el tránsito de pasajeros internacionales que utilizarán Panamá como punto de conexión.

Aunque aún no se manejan cifras concretas, Ruiz Blanco confirmó que el aeropuerto trabaja en su preparación operativa para atender la demanda adicional.

“Como aeropuerto, lo que nos compete es prepararnos para seguir dando el mejor servicio a esos pasajeros. Sabemos que se están gestionando vuelos adicionales y que el gobierno está apoyando esos esfuerzos”, indicó.

Proyección optimista

Con una infraestructura en expansión, mayor conectividad aérea y eventos internacionales que podrían dinamizar el tránsito, Tocumen se perfila para otro año récord en 2026.

“Se estima alrededor de un 9% de crecimiento. Si Dios quiere, deberíamos pasar los 22 millones de pasajeros”, concluyó el gerente general.

Las autoridades aeroportuarias reiteraron que continuarán fortaleciendo la operación y los servicios para acompañar el crecimiento sostenido de la principal terminal aérea de Panamá y de la región.

Con información de María De Gracia