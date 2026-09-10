Canal de Panamá: Junta Directiva designa a Miguel Lorenzo como subadministrador de la vía interoceánica

Ciudad de Panamá/La junta directiva del canal de Panamá designó a Miguel Antonio Lorenzo Fábrega como subadministrador de la vía interoceánica, quien acompañará a la administradora Ilya Espino de Marotta en los retos que enfrentará la vía acuática en los próximos años.

En comunicado del canal de Panamá se indicó que "la designación del subadministrador por parte de la Junta Directiva es resultado de un proceso alineado con la institucionalidad del Canal, en ejercicio de su mandato constitucional y legal, y con plena responsabilidad sobre la continuidad, estabilidad y visión de largo plazo de la vía interoceánica".

"La Junta Directiva llevó a cabo, para la selección del subadministrador, un proceso de evaluación de distintos perfiles tan riguroso y técnico como el que condujo a la designación de la administradora. Con esta designación reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la operación segura y continua del Canal", señaló Jose Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá.

El subadministrador designado cuenta con 28 años de trayectoria en el canal de Panamá. A lo largo de este período, ha ocupado posiciones de creciente responsabilidad, desde ingeniero estructural hasta gerente ejecutivo de Ingeniería, subgerente del Diseño del Tercer Juego de Esclusas y, posteriormente, vicepresidente de Ingeniería y Servicios. Desde 2020, se desempeña como vicepresidente de Infraestructura e Ingeniería. Tuvo un desempeño relevante en el diseño, evaluación y ejecución del Programa de Ampliación.

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En su posición actual, es responsable de la planificación, mantenimiento, conservación, modernización y gestión estratégica de la infraestructura y los activos del Canal, asegurando su confiabilidad operativa, sostenibilidad y capacidad para responder a las demandas futuras del comercio marítimo global. Su experiencia combina conocimiento técnico con una sólida capacidad de liderazgo y gestión de proyectos de alta complejidad.

Lorenzo es ingeniero civil egresado de la Universidad Santa María La Antigua, con una maestría en Ingeniería Estructural de The University of Texas at Austin y formación ejecutiva en la Kellogg School of Management de Northwestern University.

La Junta Directiva expresó su agradecimiento a Rubén Pérez Pinzón por su disposición y compromiso institucional, quien continuará fungiendo como subadministrador encargado hasta la toma de posesión del nuevo subadministrador.