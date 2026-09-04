Designan a Rubén Pérez Pinzón como subadministrador temporal del canal de Panamá

Pérez Pinzón permanecerá temporalmente en el cargo hasta que la Junta Directiva concluya el proceso de selección y designe al nuevo subadministrador.

Panamá/La Junta Directiva del Canal de Panamá designó a Rubén Gustavo Pérez Pinzón como subadministrador temporal de la vía interoceánica a partir del 7 de septiembre de 2026.

La designación coincide con la toma de posesión de Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal de Panamá, lo que dejará vacante el puesto de subadministrador.

Pérez Pinzón permanecerá temporalmente en el cargo hasta que la Junta Directiva concluya el proceso de selección y designe al nuevo subadministrador. La medida busca garantizar la continuidad de las funciones y responsabilidades correspondientes a esa posición.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución ACP-JD-RM 26-1665 del 26 de agosto de 2026.

Cuenta con 35 años de experiencia en el Canal

Actualmente, Pérez Pinzón se desempeña como vicepresidente de Capital Humano y acumula 35 años de experiencia en el canal de Panamá.

Durante su trayectoria ha dirigido áreas vinculadas con el reclutamiento, la capacitación, la salud y seguridad ocupacional, la gestión del talento y las operaciones marítimas.

También ha participado en negociaciones de convenciones colectivas y mesas de diálogo con organizaciones sindicales.

Anteriormente, ocupó las gerencias de Capital Humano y Recursos de Tránsito, además de posiciones de liderazgo en las áreas de Transporte Marítimo y Asistencia a Cubierta.

Desde estas responsabilidades ha contribuido con la planificación del relevo generacional y otros asuntos relacionados con la sostenibilidad de las operaciones del Canal.

Perfil profesional

Rubén Pérez Pinzón es licenciado en Finanzas por la Universidad Católica Santa María La Antigua.

Posee una maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Louisville y otra en Administración de Empresas por Incae Business School.

Su formación ejecutiva incluye el Executive Development Program de INCAE y el General Management Program de Wharton School Executive Education de la Universidad de Pensilvania.