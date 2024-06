Canciller designado aspira a reducir 'drásticamente' el flujo migratorio y que China se adhiera al Tratado de Neutralidad

Ciudad de Panamá, Panamá/Hace unas semanas Panamá entró al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como miembro no permanente, lo que constituye precisamente, un reto para el nuevo gobierno.

Javier Martínez Acha, canciller designado por el presidente electo José Raúl Mulino, dijo en el programa Radar, que tiene entendido que los esfuerzos comenzaron en otros gobiernos y se concretó en el actual, lo que considera que es un triunfo para Panamá y un reto para la nueva administración y para el equipo que presidirá el Ministerio de Relaciones Exteriores, particularmente en un momento de grandes conflictos que tienen incidencias en el país.

Dijo que tratarán de ser actor en la búsqueda de consensos, de profundizar en la seguridad internacional y por supuesto, promulgar el respeto a los derechos humanos.

Considera que el rol que debe tener Panamá es activo, buscando soluciones a grandes problemas.

Con el tema del conflicto de Rusia-Ucrania manifestó que Panamá buscará que se encuentre la paz, respetando la integridad de Ucrania.

Sobre la guerra Israel-Hamás, dijo que no se puede esconder que Hamás es un grupo terrorista y Panamá tiene que estar de lado de la democracia y de los países que “tienen nuestros valores”.

En tanto, adelantó que se pedirá que se realice en Panamá, dentro de dos años, la conferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) anual, aprovechando el bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Reducir ‘drásticamente’ el flujo migratorio

Sobre la crisis migratoria, el canciller designado dijo que es un asunto con prioridad en la agenda del presidente electo y de la Cancillería.

Recordó que el Darién no es una ruta, hay una realidad trágica con los migrantes irregulares que vienen del sur y entran por Colombia, aunque el flujo se inicia muy al sur y este asunto involucra a varios países, entre ellos los de tránsito y los de destino, como Estados Unidos y Canadá.

Reconoció que aspirarían a cerrar la frontera, pero son 266 kilómetros, lo que es casi imposible, por lo que prometen estar volcados en reducir drásticamente ese flujo con los países aliados que experimentan el fenómeno, desde el origen hasta el destino.

El 26 y 27 de este mes, Martínez Acha viajará por invitación de la canciller Janaina Tewaney Mencomo a Asunción, Paraguay, a la conferencia de la OEA, donde será presentado. Ya ha solicitado reuniones bilaterales con los países que tienen este problema.

Agregó que existen causas en los países donde se inicia el flujo, algunas por faltas de oportunidades y se deben atacar a largo plazo y con soluciones integrales.

Listas en Europa, embajadas y relación con China

Agregó que este es un tema de prioridad para el presidente electo. Siente que este gobierno ha avanzado y se está afuera de la lista de GAFI, pero Panamá sigue en dos listas de la Unión Europea. Martínez Acha explicó que se defenderán los intereses del país.

Sobre los nuevos embajadores, dijo que el presidente electo le ha ordenado que las embajadas claves como Colombia, Costa Rica, Bruselas, España, Estados Unidos, algunas en Asia, ONU y OEA, tengan el personal sumamente calificado y que se les otorgue el presupuesto idóneo para llevar a cabo una política exterior acorde a los intereses de Panamá y cumplir con las expectativas como miembro del Consejo de Seguridad.

Aseguró que será una diplomacia activa en todos los aspectos, incluyendo en ambiente, cultura y promoción de valores.

El canciller designado manifestó que se tiene que promover los intereses del país, trabajarán con los aliados tradicionales y aspiran tener relaciones diplomáticas y comerciales con respeto con todos los países.

“China, como la segunda economía del mundo está siendo considerada con todo el respeto que se merece, sabemos que están interesados en invertir, y el presidente electo Mulino ha dicho que el país está abierto a todas las inversiones transparentes y que cumplan con los requisitos que establecen las leyes”, sentenció.

Recordó que China es el segundo usuario del Canal y potencia mundial, por lo que aseguró que él mismo le dijo a la embajadora actual, que China debe adherirse al Tratado de Neutralidad y ella comentó que siendo Taiwán un adherente, ellos no pueden estar. “Yo simplemente digo que Panamá no puede forzar a Taiwán a retirarse y, además, respetando las decisiones de la República Popular China, no vemos óbice para que ellos salieran”.

“Seguiré en esa lucha para que China reconozca la neutralidad del Canal y se adhiera al tratado”, puntualizó el canciller designado.