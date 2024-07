¡Caos en la autopista! Accidente deja un fallecido, los usuarios reportan tranque en ambos sentidos

Una persona murió en un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves en la autopista Arraiján-La Chorrera, muy cerca del centro comercial ubicado en Vacamonte. El siniestro se dio entre un camión de reparto y un vehículo sedán, el conductor de este último es la víctima.

El Ministerio Público tuvo que cerrar la vía hacia el interior del país para hacer el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que determinarán las razones del accidente, sin embargo, esta situación ha generado un enorme tranque en ese sentido dirección.

No obstante, los conductores que se dirigen hacia la ciudad de Panamá también han reportado el pesado tráfico vehicular que prácticamente les impide avanzar, muchos de ellos se dirigen a sus puestos de trabajo y no han podido llegar.

Se informó que desde tempranas horas de la mañana, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas iniciaron la reparación en el hueco del puente de Las Américas, lo que pudiera estar provocando la enorme congestión.

Posteriormente, se cerró la entrada hacia el puente de Las Américas, por lo que las personas solo podrían utilizar el puente Centenario.

A lo interno de Panamá Pacífico y para salir de la ciudad la situación es caótica, según han reportado los usuarios de estas vías.