Capturan en Darién a presunto integrante del Clan del Golfo vinculado a minería ilegal

Según las autoridades, las acciones contra la minería ilegal también buscan reducir el impacto ambiental que provoca esta actividad en una de las regiones de mayor importancia ecológica del país.

Panamá/Las autoridades de seguridad informaron sobre la captura en Darién de un ciudadano colombiano presuntamente relacionado con el Clan del Golfo y vinculado a actividades de minería ilegal en esta zona del país.

El anuncio se realizó durante una reunión en la que se analizaban las estrategias de seguridad y las proyecciones para enfrentar el crimen.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, el individuo fue ubicado luego de labores de seguimiento y perfilamiento desarrolladas por las unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

”Precisamente el día de ayer se dio con la captura de un ciudadano que posteriormente dice ser miembro del Clan del Golfo. Fue visualizado por las unidades del Senafront y de los habitantes de una de nuestras poblaciones inicialmente con un fusil, y cuando se le da la captura, no tenía armas e informa que quiere entregárselas a las autoridades nacionales, porque viene huyendo de sus propios compañeros”, explicó Frank Ábrego, ministro de Seguridad.

El subdirector general del Senafront, Héctor de Sedas, explicó que el hombre terminó entregándose a los agentes y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes por los delitos relacionados con la actividad minera ilegal.

De Sedas calificó la captura como un duro golpe a las organizaciones que operan en Darién dedicadas a la minería ilegal, al considerar que permite afectar directamente las estructuras utilizadas para desarrollar esta actividad.

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Según las autoridades, las acciones contra la minería ilegal también buscan reducir el impacto ambiental que provoca esta actividad en una de las regiones de mayor importancia ecológica del país.

El Ministerio de Seguridad señaló que hasta el momento se han desarrollado más de 64 operaciones relacionadas con la minería ilegal, mediante las cuales se ha logrado identificar a personas y estructuras vinculadas a esta actividad ilícita.

Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos de vigilancia y control en Darién para contrarrestar las actividades ilegales y proteger los recursos naturales de la región.

Con información de Demetrio Ábrego