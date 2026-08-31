Aprehenden a tres personas con 324 paquetes de presunta droga en costas de Darién

Las personas aprehendidas, la embarcación y los indicios fueron remitidos a la Fiscalía de Drogas de Darién para continuar con las investigaciones y determinar el tipo de sustancia incautada.

Darién/Tres personas fueron aprehendidas durante un operativo efectuado por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el litoral pacífico de la provincia de Darién.

Los agentes antinarcóticos y del Batallón de Botes Especiales realizaban recorridos preventivos cuando ubicaron a los tres ciudadanos a bordo de una embarcación artesanal.

La mayor Zuly Rodríguez, jefa del Batallón Fluvial de Sambú, explicó que la embarcación fue ubicada en el sector de Punta Bote, Garachiné, durante el desarrollo de la operación Escudo de Acero.

“Al detectar que esta embarcación mantenía alteraciones en su estructura, fue trasladada al puesto avanzado de vigilancia de La Palma y, en coordinación con la Fiscalía de Drogas, se realiza una diligencia de registro y allanamiento”, manifestó Rodríguez.

La mayor detalló que, durante la inspección, las autoridades descubrieron un compartimento oculto en la nave.

Durante la verificación de la nave, los agentes encontraron 324 paquetes rectangulares que contenían presunta sustancia ilícita. También decomisaron teléfonos celulares y dispositivos de conexión a internet satelital.

Rodríguez confirmó que los ocupantes de la embarcación son panameños. “Los tres ciudadanos panameños quedan aprehendidos y a orden de la autoridad competente”, expresó.

Las personas aprehendidas, la embarcación y los indicios fueron remitidos a la Fiscalía de Drogas de Darién para continuar con las investigaciones y determinar el tipo de sustancia incautada.