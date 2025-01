Celebración en honor a San Juan Bosco: Actividades litúrgicas y procesión en la Basílica Menor

Ciudad de Panamá, Panamá/El sonido de las campanas marcará el inicio de una jornada especial en la Basílica Menor de Don Bosco, donde feligreses de todo Panamá se reunirán para rendir homenaje al legado de San Juan Bosco, el padre y maestro de la juventud. Este 31 de enero, la iglesia se llenará de fe y devoción, con actividades litúrgicas que comenzarán a las 6:00 a.m.

Carlos Bilanova, Párroco de la Basílica Menor de Don Bosco, invitó a los panameños a participar de la jornada, destacando que las festividades arrancarán con las tradicionales mañanitas a las 6:00 a.m., seguidas de una serie de eucaristías a lo largo de la mañana para que el pueblo de Dios pueda celebrar a Cristo y dar gracias por la figura de Don Bosco, quien dedicó su vida a la educación y el bienestar de los jóvenes.

Las misas se celebrarán en diferentes horarios: 6:30 a.m., 8:30 a.m., 10:00 a.m. y 11:30 a.m. Además, a las 3:00 p.m. se llevará a cabo una eucaristía presidida por Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá.

La jornada litúrgica culminará con la solemne procesión, que partirá desde la Basílica Menor a las 4:30 p.m. y recorrerá las principales calles de la ciudad, pasando por la Avenida Central hasta llegar a la 5 de mayo y retornar por la Avenida Justo Arosemena.

Este año, se ha añadido un toque especial a la procesión, con la invitación a los fieles a portar una banderita de Panamá, además del tradicional pañuelo blanco con el que habitualmente los devotos reciben la imagen de San Juan Bosco.

"Queremos este año hacer un signo especial con la procesión. La gente siempre recibe a Don Bosco con pañuelos blancos, pero este año le añadiremos algo más. Pedimos que todos traigan una banderita de Panamá, como muestra de nuestra identidad y devoción" señaló Bilanova.

La festividad de San Juan Bosco es una de las más esperadas por los panameños, no solo por su profunda carga religiosa, sino también por su significado en la formación de las nuevas generaciones, un valor que sigue vivo en las instituciones educativas salesianas del país.

La invitación está abierta a todos los fieles para que se unan a esta celebración de fe, reflexión y unidad, honrando el legado de San Juan Bosco y su enseñanza sobre el amor al prójimo y la educación integral de los jóvenes.

