Chantal 'La Fiera' Martínez, conoce sus inicios y cómo logró ganar el título mundial de boxeo en Panamá

Panamá, Ciudad de Panamá/Chanttall ‘La Fiera’ Martínez habló en Noticias AM, y contó cómo inició en el mundo del boxeo, su desarrollo, peleas, triunfos, y llegó a convertirse en una gran campeona mundial dándole glorias a Panamá y a su amada provincia chiricana.

“Yo era futbolista, me encantaba el fútbol. Mi mamá un día estaba en casa y llegó el señor Orlando Aguirre que es sastre y árbitro de boxeo en Chiriquí. En ese momento necesitaban a una persona y yo tenía entre 10 a 11 años, y su madre le respondió a Aguirre que tomará en cuenta a su hija que atesoraba el deporte… Es allí donde acudí a entrenar, pero ya tenía algo de conocimiento por un tío que me había enseñado”, señaló Martínez.

Historia

Chanttall manifestó que un día fue a Paso Canoas, frontera de Panamá con Costa Rica, a una primera pelea y como abre boca, los espectadores arrojaron dinero al rin. Terminado este encuentro, cambió el dinero tico y en dólar americano eran alrededor de $150.00 dólares.

“En aquel entonces vivía en una casita de madera que cuando llovía se inundaba; no teníamos energía eléctrica. El dinero que entraba a casa por medio de mi papá no alcanzaba, y para estudiar salía a la calle y me alumbraba con la luz de los postes del tendido eléctrico”.

Con el dinero que había ganado en la primera pelea, Martínez vio que a través del boxeo la posibilidad de apoyar a su familia estaba en sus manos, indicó.

Martínez acotó que ha crecido con buenos valores, el amor de sus padres y se preparó académicamente a pesar de las vicisitudes que ha atravesado durante su crecimiento.

En todas las provincias hay talento, pero hace falta apoyo del gobierno en la creación de gimnasios para entrenar", señaló Martínez.

Llegó a pelear en dos ocasiones en las profesionales y perdió. Se sintió derrotada y se decepcionó con ella misma. Sin embargo, conoció a Tilo Araúz, oriundo de Tierras Altas en Chiriquí, quien fue su manager por un largo tiempo.

Regresó a la ciudad capital, entrenó muy duro, mejorando así las técnicas de boxeo y evolucionó de manera trascendental, llegando a convertirse en la campeona mundial más joven de Panamá.

Considera que es mejor entrenar con hombres porque te haces más fuerte.

Falta de apoyo del gobierno al deporte

En Panamá hay mucho talento, pero necesitamos de apoyo del gobierno. Nosotros solos no podemos, aseveró Martínez.

Faltan gimnasios en las provincias para el entrenamiento de los jóvenes en el ámbito boxístico.

10 datos que debes conocer sobre 'La Fiera' Martínez