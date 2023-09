Asegurados se quejan por madrugar y no conseguir citas

Panamá Oeste/Más de 200 citas para practicarse laboratorios fueron canceladas en medio del paro de labores, que han tenido ahora que ser reprogramadas en la Policlínica del distrito de Arraiján.

Los pacientes piden que exista una mejor distribución frente a las largas filas que se hacen. "Deberían haber filas para jubilados, pediatría y así".

En el recorrido realizado por TVN Noticias, otra asegurada contaba que estaba desde las 4:00 a.m., esperando para obtener un cupo de odontología y cuando finalmente logra su turno, ya no tenían disponibilidad. "Cuando madrugas y haces tu fila y llegas te deciden que no hay cupo".

Las quejas son permanentes, porque dicen que todas las quincenas llega el descuento del seguro y a la hora de hacer uso de ese servicio que pagaron no encuentran las citas.

"Acá uno madruga y no hay cita con odontología, y entonces uno paga Seguro Social. Cuando el seguro te lo descuentan, te lo descuentan todo, eso está mal", es la vivencia de una usuaria en Arraiján.

Con información de Darío Fernández Guerra