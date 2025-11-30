Camión cisterna con miles de galones de combustible se vuelca en Penonomé; bomberos atendieron el derrame

Penonomé, Coclé/Un camión cisterna que transportaba 9 mil galones de gasolina y diésel se volcó alrededor de las 4:00 a.m. a la altura del nuevo retorno en Penonomé, provocando el cierre total de ambos carriles de la vía Interamericana.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá acudió al lugar y logró neutralizar el combustible derramado, evitando un riesgo mayor.

Según los reportes preliminares, el conductor resultó con heridas leves y se encuentra estable.

La Dirección de Operaciones de Tránsito habilitó rutas alternas para mitigar el congestionamiento vehicular mientras continúan las labores de limpieza. Las autoridades mantienen el área cerrada hasta nuevo aviso.

Con información de Nathalie Reyes