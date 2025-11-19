Policlínica de Penonomé incorpora farmacia robótica para agilizar la atención a pacientes

El servicio beneficia a los pacientes de la Consulta Externa, aunque se prevé una ampliación hacia el área de Urgencias.

La Policlínica Manuel Paulino Ocaña, en Penonomé, dio un paso hacia la modernización con la puesta en marcha de una farmacia robótica, un sistema automatizado que busca reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia en la dispensación de medicamentos para los asegurados.

La nueva tecnología permite un control más riguroso de los productos almacenados, al registrar en tiempo real la distribución interna de los medicamentos, sus fechas de vencimiento, los números de lote y las existencias disponibles. Esto refuerza la seguridad del proceso y facilita la trazabilidad de cada fármaco.

“Durante la etapa de almacenamiento se programan en el software las funciones que ejecutará la unidad robótica. Cada vez que estas acciones se completan, el sistema genera un reporte automático”, explicó Betzabel Meneses, farmacéutica responsable del Almacén de Medicamentos.

“Marcelo”, como fue bautizado el equipo, ha procesado desde el 30 de junio de 2025 un total de 3,318 envases.

Por ahora, el servicio beneficia a los pacientes de la Consulta Externa, aunque se prevé una ampliación hacia el área de Urgencias con la instalación de un segundo sistema, al que llamarán “Marcelito”.

Durante este año, el Servicio de Farmacia de la policlínica ha atendido a 144,718 usuarios y ha entregado 398,675 medicamentos, manteniendo un abastecimiento del 96 %, una cifra considerada óptima para la demanda actual.

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización de la Caja de Seguro Social, que ya ha instalado farmacias robóticas en la Ciudad de la Salud y en las policlínicas Dra. Cecilia Guerra, en San Antonio, y en Penonomé.