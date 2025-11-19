Caja de Seguro Social confirma 90% de avance en la policlínica de Antón

La instalación de salud contará con servicio especializado de hemodiálisis y atención integral para Coclé, que incluye área de hemodiálisis, quirófanos y sala de parto.

Antón, Coclé/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la nueva Policlínica de Antón se encuentra en el 90% de los avances de su construcción, debido a que este centro es muy esperado por parte de los residentes de Coclé, ya que brindará atención médica con servicio especializado de hemodiálisis con 35 máquinas, capaz de atender a más de 300 pacientes con insuficiencia renal crónica, una condición común en la región.

Eusebia de Copete, de la Junta Directiva de la CSS, afirmó que este proyecto busca ofrecer atención más cercana y efectiva a personas que realmente necesitan tratamientos constantes.

Por ende, la Policlínica proporcionará servicios de urgencias, radiología, quirófanos y sala de partos, con el fin de cubrir las necesidades que han sido demandadas durante muchos años por la población.

Además, el Centro de Atención, Promoción y Prevención en Salud (CAPPS) de La Pintada se encargó de revisar el funcionamiento y las mejoras necesarias para fortalecer los servicios de Atención Domiciliaria Integral (SADI); se encargará de ofrecer visitas médicas a pacientes encamados y dar cobertura de vacunación infantil, lo que ayuda a prevenir enfermedades.

Copete destacó que el programa de Cuidados Paliativos se encargará de brindar atención a los pacientes con cáncer en fase terminal, en donde atienden actualmente a 12 personas que pertenecen a diferentes comunidades de La Pintada.