EEUU y Ecuador firman un memorando de cooperación nuclear civil

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por el mandatario estadounidense Donald Trump para combatir a los cárteles.

Estados Unidos y Ecuador firmaron este miércoles un memorando de cooperación para el sector nuclear civil, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

Ecuador es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y ha decidido cooperar estrechamente el gobierno de Donald Trump en materia comercial, militar y de lucha contra el narcotráfico. En marzo el FBI abrió una oficina en el país andino.

"La firma de este Memorando refleja nuestra determinación mutua de desarrollar una sólida alianza en materia de energía nuclear civil, reforzar la seguridad energética y ampliar la cooperación económica, al tiempo que promovemos los más altos estándares de seguridad nuclear, protección física y no proliferación", detalló el comunicado.

El documento fue firmado por el subsecretario de Estado Christopher Landau y la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

El memorando permitirá "el desarrollo de infraestructura para el uso responsable de la energía nuclear en la generación de electricidad, los reactores de investigación y la producción de isótopos médicos", añadió el texto.

Este tipo de acuerdos "también fomentan un compromiso de largo plazo con la industria estadounidense", recordó el Departamento de Estado.

El país sudamericano suscribió en marzo un acuerdo de comercio recíproco por el que numerosos productos quedan exentos de aranceles para entrar al mercado estadounidense.

A cambio las empresas estadounidenses logran acceso a Ecuador sin barreras industriales o sanitarias.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por el mandatario estadounidense Donald Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico en el continente.