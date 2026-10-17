Clima en Panamá: Prevén aguaceros con actividad eléctrica en varias provincias del país

Índices máximos de radiación altos a muy altos en el país (06 a 10).

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este sábado 17 de octubre lluvias y aguaceros con tormentas en varias regiones del país.

El tiempo

Vertiente del Caribe

Madrugada y mañana: cielo variable, con períodos de parcialmente nublado a intervalos nublados; sin eventos lluviosos significativos.

Tarde: Durante la tarde se prevén aguaceros de intensidad moderada a fuerte, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, en el Caribe occidental, con mayor actividad sobre provincia de Bocas del Toro (cordillera), norte de comarca Ngäbe-Buglé y norte de Veraguas. Asimismo, se esperan aguaceros aislados en la provincia de Colón y la comarca Guna Yala.

Noche: Se prevé que se extiendan las lluvias en el Caribe occidental, principalmente sobre la provincia de Bocas del Toro (cordillera), norte de Veraguas y Colón (Costa Abajo), disminuyendo de manera paulatina; el resto de la vertiente sin eventos lluviosos significativos.

Vertiente del Pacífico

Madrugada y mañana: Se prevén lluvias con episodios de aguaceros sobre el Golfo de Panamá, con posible incursión hacia provincia de Panamá (este), Darién, Comarcas Emberá, sur de Veraguas y sur de Azuero.

Tarde-noche: Se prevén aguaceros de intensidad fuerte acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, sobre provincia de Chiriquí (Tierras Altas), Veraguas, Península de Azuero y Coclé. Asimismo, se esperan aguaceros aislados, aunque puntualmente fuertes en provincia de Panamá Oeste, Panamá y Darién junto a sus comarcas Emberá.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 16°C y 22°C en la Cordillera Central; entre 23°C y 25°C en el resto del país. Las temperaturas máximas oscilarán de 29°C a 33°C en el Pacífico, Caribe de 28°C a 31°C y Cordillera Central de 20 °C a 25 °C.

Viento

Durante el transcurso de la mañana, vientos de componente oeste-suroeste y suroeste en el Caribe central y oriental; Caribe occidental, vientos de noroeste con velocidades no superiores a 20 km/h. En el Pacífico central y oriental de: sur, oeste-suroeste y oeste, con velocidades sostenidas de 15 a 30 km/h. Durante el transcurso de la tarde-noche, en el Caribe, vientos de componente suroeste y norte, con velocidades sostenidas de 10 a 35 km/h; y en el Pacífico predominarán vientos del sur y sur-suroeste, con velocidades entre 5 y 30 km/h, posibles rachas de hasta 40 km/h en zonas marítimas.

Condiciones marítimas

En el litoral del Caribe: olas de 0.80 a 1.20 metros de altura con periodos de 07 a 08 segundos.

En el litoral del Pacífico: olas de 0.80 a 1.50 metros de altura con periodos de 15 a 18 segundos.

Índices de radiación UV-B

Índices máximos altos a muy altos en el país (06 a 10).