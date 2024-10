Se cancela comparecencia de procuradores designados en la Comisión de Credenciales

Panamá/A pesar de que se encontraba en la agenda de la Asamblea Nacional de que a la Comisión de Credenciales comparecerían hoy, Luis Gómez Rudy y Grettel Villalaz de Allen, designados como procurador de la Nación y de la Administración, respectivamente, la sesión fue cancelada.

En esa sesión también comparecerían Rubén Darío Batista Coba y Rodrigo Roberto Ramos Nieto, como miembros de la junta directiva de la Caja del Seguro Social (CSS).

De acuerdo, a la diputada independiente Janine Prado, a diputados de esa instancia legislativa se les informó en horas de la tarde de ayer martes, sin mayores detalles, que la comparecencia se canceló.

No obstante, el diputado de Realizando Metas y secretario de la Comisión, Nelson Jackson Palma se limitó a decir a TVN-2.com, sin especificar fecha, que las comparecencia se darán la próxima semana.

La designación de Gómez Rudy , quien reemplazará a Javier Caraballo, ha sido polémica, tanto así que el presidente José Raúl Mulino defendió su nombramiento señalando que una potestad constitucional.

Dejó claro que la Asamblea tendrá que hacer su trabajo; "y no es cierto que llegan allí por ser mis amigos. Enemigos no son, por supuesto que los conozco...", dijo.

"A Luis Gómez nadie lo puede tachar de nada, no es un delincuente que estoy probando para ver si me lo aprueban en la Asamblea. Y se lo digo a todos los miembros de la honorable Asamblea de Diputados: Les he presentado un candidato a procurador digno, decente—subrayo decente—igual que la procuradora de la Administración, digna y decente. Ninguno de los dos será el abogado de José Raúl Mulino".

Y es que, Gómez Rudy actuó, en su momento, como abogado del mandatario en el caso Finmeccanica (contrato de radares) y ha sido defensor del exdirector de Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas, Jorge "Churro" Ruiz, en el caso Blue Apple.

Uno de los diputados que se ha referido a esta designación es el abogado Ernesto Cedeño, quien ya ha manifestado que "no voy a avalar a ningún yes man".

