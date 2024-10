Mulino defiende sus nombramientos de los procuradores tras cuestionamientos

"La Asamblea tendrá que hacer su trabajo; y no es cierto que llegan allí por ser mis amigos. Enemigos no son, por supuesto que los conozco...", dijo Mulino.

Ciudad de Panamá, Panamá/Señalando que ejerció su potestad constitucional como presidente de la República, José Raúl Mulino salió al paso de los cuestionamientos sobre el posible amiguismo que lo llevó a designar a Luis Gómez como procurador general de la Nación y a Grettel Villalaz de Allen como procuradora de la Administración.

"He ejercido una potestad constitucional del presidente de la República. He nombrado a dos profesionales del derecho íntegros, con experiencia en cada una de sus áreas. ¿Qué los conozco? Por supuesto que los conozco. No voy a nombrar a un enemigo mío", manifestó esta mañana en su conferencia semanal.

Mulino aseguró que tanto Gómez como Villalaz de Allen son personas que no pertenecieron, sobre todo el procurador de la Nación, "ni a la taquilla, ni fueron parte de la procuraduría paralela", que en su momento nombró el expresidente Juan Carlos Varela.

"Sí, Varela nombró a su abogado para montar una procuraduría paralela y destruir vidas y honras, con el aplauso de muchos medios y de un periódico que se nutría, hasta que los Varela Leaks lo descubrieron y mostraron que eran cómplices con la procuraduría panameña que dirigía el abogado de Varela, hoy difunto".

Las declaraciones del presidente se enfocaron más en la designación de Gómez, pues este actuó como abogado del mandatario en el caso Finmeccanica (contrato de radares) y ha sido defensor del exdirector de Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas, Jorge "Churro" Ruiz, en el caso Blue Apple.

En ese sentido, Mulino insistió en que "la persona que yo he nombrado procurador [de la Nación] no es una persona desconocida en el ámbito penal. Es cierto, me representó en mi peor momento personal, político y jurídico, cuando estaba preso. Y llegó a mí sin conocerlo, junto con Ramsés Barrera, que era su socio, y ofrecieron ayudarme, por una sola razón: ni siquiera fueron los honorarios, ofrecieron ayudarme porque creían que ese proceso era injusto, cuando yo tenía en contra a ese periódico que me inculpó y arrastró mi honra personal y profesional por muchos años con relación al cuento de los italianos".

"Este presidente y ese procurador están claros en que él no llega allí para servirme a mí, llega allí para servir a la justicia penal de este país como corresponde, y cerrar de una vez por todas la era negra y nefasta que inició Juan Carlos Varela con su procuradora títere, que sacó del Consejo de Seguridad del Estado. Lo demás es historia. Gracias a Dios salieron los Varela Leaks, porque allí está toda la película de semejante vagabundería de ese enfermo que era Juan Carlos Varela. Así que resta poco decir sobre este tema".

Este medio consultó al expresidente Varela sobre las declaraciones vertidas por el Presidente, pero a la hora no ha respondido.

Mulino a la Asamblea: "no es cierto que llegan allí por ser mis amigos"

Las designaciones de Mulino deben ser ratificadas o rechazadas en la Asamblea Nacional. Por ello, manifestó que la "Asamblea tendrá que hacer su trabajo; y no es cierto que llegan allí por ser mis amigos. Enemigos no son, por supuesto que los conozco, y conozco a Grettel Villalaz. Trabajó conmigo y con una serie de entidades…".

"A Luis Gómez nadie lo puede tachar de nada, no es un delincuente que estoy probando para ver si me lo aprueban en la Asamblea. Y se lo digo a todos los miembros de la honorable Asamblea de Diputados: Les he presentado un candidato a procurador digno, decente—subrayo decente—igual que la procuradora de la Administración, digna y decente. Ninguno de los dos será el abogado de José Raúl Mulino".

Ayer durante el periodo de incidencias, uno de los que se pronunció sobre dichas designaciones fue el diputado Ernesto Cedeño, quien expresó que "no voy a avalar a ningún yes man".

Dijo que tiene “dudas” sobre los nombramientos. Cuestionó al presidente Mulino por no permitir a la ciudadanía participar en la elección de estas dos figuras. “No voy a avalar a ningún yes man”, repitió.

¿Qué le pidió Mulino a Gómez?

"Lo único que le he pedido a Luis", dijo el mandatario, "es: haz tu trabajo, por aquí ni llames, y que no te tiemble la mano en hacer lo que tienes que hacer: botar a los que tengas que botar, limpiar el Ministerio Público. Yo no quiero que a ningún panameño le pase lo que a mí me pasó… lo único que quiero es un procurador que actúe".