Comisión de Presupuesto aprueba traslado al Miviot para pagar jugosas vacaciones a altos funcionarios

El departamento de Recursos Humanos de las diferentes instituciones es el encargado de certificar si el funcionario tomó o no vacaciones.

Panamá/Después de días sin sesionar, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional volvió a trabajar este martes 19 de junio, para aprobar una serie de traslados de partidas y créditos adicionales a diferentes instituciones, entre ellas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Precisamente, la solicitud del Miviot por $110,038 generó un debate entre los funcionarios de la entidad y el diputado independiente Juan Diego Vásquez.

El debate se centró en que si el Estado paga doblemente al no mandar de vacaciones a sus funcionarios.

El viceministro encargado, José Batista indicó que el traslado cubriría los gastos de vacaciones de algunos funcionarios de la entidad. Sin embargo, Vásquez cuestionó que no le quedaba claro, ya que en el informe detallado sobre el uso de los fondos mostraba que el grueso de lo solicitado, un 60%, es para gasto de representación fijo y pidió una explicación.

La palabra fue pasada a Ofilio Acosta, del departamento de finanzas del Miviot, quien sin ser claro, se limitó a decir que “esto corresponde a la porción de vacaciones correspondientes al gasto de representación”. Esta respuesta no convenció a Vásquez, quien refutó: "Pero, ¿qué porción? Pues los que tienen gastos de representación son los ministros, viceministros, etc. ¿Estas vacaciones corresponden a quienes de estas personas o a todas?"

El gasto de representación que se adeuda es al despacho superior: ministros, viceministros, secretaria general y directores nacionales, no a todos. En total, son 13 personas que suman un total de $68 mil”, respondió Acosta.

Vásquez volvió a intervenir: “¿Y esto es por el mes de vacación de quién? ¿Qué involucra? Pues lo que quiero entender es el periodo de tiempo, si es por un mes y para qué personas en específico”.

Fue entonces cuando el funcionario del Miviot reveló que solo correspondía a los directores y al despacho superior y que era por el periodo de cinco años, pero los montos variaban.

El funcionario del Miviot expresó que hay funcionarios que no tomaron vacaciones, y acto seguido detalló los nombres a solicitud del diputado Vásquez. Por ejemplo, dijo que a la viceministra Daniela Martínez le corresponden $11,300; al viceministro encargado, Batista, $15,000; a la secretaria general, $8,000; entre otros, pero no mencionó al ministro Rogelio Paredes, a quien, se le adeuda unos $3,000.

En busca de dejar las cosas claras, Vásquez manifestó, por ejemplo, que al viceministro Batista se le estaba pagando cinco años de vacaciones en base a su gasto de representación, que es de $3,000, lo cual multiplicado por cinco suma $15,000. "Esto significa que no tomó vacaciones, supuestamente, en todo el periodo", dijo señalando que el cálculo podría estar equivocado.

Llamó la atención sobre si la Contraloría General de la República no tiene un manual que indique que esto es un adicional y que el Estado técnicamente estaría cayendo en un doble gasto.

“La vacación es que usted se va y yo le sigo pagando; no necesariamente que usted siga trabajando y yo igual le voy a hacer un pago de lo que usted debió trabajar, porque técnicamente el Estado incurre en un doble gasto, ya que la persona supuestamente no tomó ni un día de vacaciones en cinco años, tomando en cuenta que estuvo la pandemia en que la gente no fue a trabajar en condiciones normales”, explicó el diputado.

¿Cómo es posible que la Contraloría, sin importar el monto ni la persona, pueda estar pagando vacaciones, luego de que pagó dos años de salarios a funcionarios que no fueron a sus puestos de trabajo?", dijo Vásquez.

Pero el comentario del diputado incomodó al viceministro Batista, quien aseguró que él trabajó todos los días durante la pandemia y todos los días laborables durante cinco años. "Esta situación no es extraordinaria". Dijo que lo justo sería que el cobre el tiempo adicional que él trabajó, pero solo está pidiendo el pago por sus ocho horas de trabajo.

¿Y la Contraloría?

“¿Hay una forma de certificar eso? Porque yo estaría casi seguro de que usted no marca ni tampoco creo que llene las listas que algunos funcionarios tienen que llenar. Yo trabajé años con usted y sé la clase de persona que es. Pero es en esa clase de vacíos legales que se cuelan tirios y troyanos, viceministro".

Vásquez quien seguía con el uso de la palabra aseguró que lo que le preocupa es que "la Contraloría debe mandar a la gente de vacaciones y eso yo lo he venido denunciando. Pasa igual con comisionados que no piden vacaciones, se jubilan y cobran las vacaciones completas de años enteros, cuando no hay certificación real de que el trabajo se hace".

Mientras se discutía, el diputado preguntó al funcionario de la Contraloría, Edgar De Gracia, que se encontraba presente, sobre la fiscalización del tema. De Gracia manifestó que los que certifican que un funcionario no tomó vacaciones es el departamento de Recursos Humanos de las instituciones.

La Comisión aprobó el traslado.