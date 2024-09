'Esta pesadilla acabará pronto': Mulino alienta a pacientes tras visita al complejo de la CSS

Ciudad de Panamá/La mañana de este miércoles 18 de septiembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se dispuso a visitar el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante su recorrido, el mandatario encontró decenas y decenas de enfermos esperando atención durante horas, desabastecimiento, y falta de personal médico.

Para alentarlos, el jefe de Estado pidió calma a los pacientes y les anticipó que "la pesadilla acabará pronto".

Esta no es la primera ocasión en que Mulino se acerca a conocer la realidad que viven los panameños en los centros hospitalarios públicos del país.

Dentro de la apuesta de la mesa prestaciones de salud, el Ejecutivo busca lograr consensos para llevar la medicina a la gente a la puerta de su casa, implementando la telemedicina y las citas vía móvil, con el fin de que las personas dejen de aglomerarse en las clínicas y hospitales.

Además se busca cambiar profundamente el sistema de salud, en el sentido de que no haya diferencias entre un grupo de panameños que paga seguro social y el otro que no puede atenderse por no contar con un trabajo.