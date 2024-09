Mesas de trabajo por la CSS: grupos presentarán propuestas para resolver programa IVM y prestaciones médicas

Ciudad de Panamá, Panamá/Los diferentes sectores que integran las mesas temáticas instaladas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, participan por segundo día este miércoles, de la reunión donde se escucharán las propuestas para analizar el futuro del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) y las prestaciones médicas.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud y quien coordina la mesa de prestaciones de salud en este nuevo intento de diálogo, reiteró que lo que quiere el mandatario es escuchar a todos los sectores, porque tiene una obligación de presentar una ley ante la Asamblea Nacional.

El titular de Salud fue certero en decir que la metodología establecida por Mulino no va a cambiarse, debido a que desde su óptica es la adecuada y además, se perdería mucho tiempo profundizando en la idea de modificar esto. Remarcó que " ya no puede patearse la pelota para dentro de 6 meses o un año".

Hasta el momento 5 gremios han presentado sus propuestas entre ellos están. la Asociación Médica Nacional, Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y los educadores.

"Al percibir la visión que cada grupo tenga, se quiere poder tratar de unir eso en una sola propuesta y presentar a la Asamblea, en donde se le dará el trámite político en donde también todos los gremios tendrán la oportunidad de participar", sostuvo Boyd Galindo.

Ahondó en que lo que se persigue es cambiar profundamente el sistema de salud, en el sentido de que no haya diferencias entre un grupo de panameños que paga seguro social y el otro que no puede atenderse por no contar con un trabajo.

Podemos tener ambas cosas y que la institución o los que tienen seguro, puedan colaborar con los que no tienen y contar con entidades donde la estructura sea diversificada a nivel nacional, para no tener que duplicar infraestructuras y personal — Fernando Boyd Galindo - Ministro de Salud

También se busca llevar la medicina a la gente a su casa, implementando la telemedicina y las citas vía móvil, con el fin de que las personas dejen de aglomerarse en las clínicas y hospitales. Aseguró que en este aspecto no ha visto oposición tras la instalación de las mesas de trabajo.

Recordemos que las mesas que discuten ambos temas se reúnen los lunes y miércoles en el salón Paz de la Presidencia de la República.

El pasado lunes, durante el informe de la primera reunión, el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo indicó que para hoy se citaría a un principal y un suplente de los diferentes grupos que participan en las mesas de trabajo.

El ministro recordó a la ciudadanía que Mulino tiene la obligación de llevar a finales de octubre a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley que logre arreglar las cosas.

Detalló que en cada mesa habrá un relator que irá resumiendo lo que cada grupo dice y anunciándolo al final de cada reunión.

Las reuniones se dan por espacio de tres horas los lunes y miércoles, lo que tomará como más de un mes, una metodología que no ha sido del agrado de algunos grupos.

Al culminar el primer día de diálogo, los miembros de los diferentes gremios y sindicatos de trabajadores llamaron a conferencia de prensa para solicitar que haya 'equidad', ya que, según ellos, están en desventaja numérica con respecto a la cantidad de representantes de la empresa privada y el gobierno. Por lo tanto, mandaron un mensaje al presidente Mulino para que este miércoles las condiciones sean otras.

También están en desacuerdo con la metodología.

Por parte de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), la propuesta es volver al sistema solidario, pero reforzado.

Desde los gremios empresariales tampoco están de acuerdo con la metodología. Sin embargo, apelan a seguir el diálogo para enfrentar la seria crisis que afecta el sistema de pensiones y las prestaciones médicas de la CSS.

Los empresarios han planteado una propuesta basada en tres pilares.

El primer pilar es convertir 120 a los 65 en parte de la CSS a través de una ley.

es convertir 120 a los 65 en parte de la CSS a través de una ley. El segundo es mantener las cuentas individuales como existen hoy en día en la CSS.

es mantener las cuentas individuales como existen hoy en día en la CSS. El tercer pilar es una cuenta adicional, una especie de Siacap, que todo lo que ponga el colaborador en esta cuenta, el empresario pueda poner un porcentaje adicional.

Por su parte, el director designado de Prestaciones Médicas indicó en TVN Noticias que en la mesa, el doctor Marcos Young indicó que en la mesa no se va a discutir el sistema de salud del país, sino, ver los artículos de la Ley 51 que tienen que ver con las prestaciones médicas y que pueden ser mejorados.

Desde el gobierno no se visualizan cambios en la metodología para discutir las propuestas este miércoles.