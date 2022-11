Concejales le aprueban a Fábrega presupuesto municipal por más de 300 millones

En horas del mediodía de este 22 de noviembre, la Comisión de Hacienda del Municipio de Panamá, aprobó el presupuesto para el año 2023, que asciende a 310 millones de dólares.

El proyecto recibió el beneplácito de seis concejales que votaron a favor, mientras que solo uno se opuso al mismo, el representante de Don Bosco Willy Bermúdez.

Bermúdez manifestó que no se dio un debate como debe de darse en estas instancias, la alcaldía no presentó la información solicitada por Hacienda y no le permitieron que hiciera sus cuestionamientos.

Aseguró que la administración alcaldicia se presentó sin estar preparada para sustentar el presupuesto, lo que calificó de triste, porque al final obtuvieron los votos.

“Acaban de aprobar el presupuesto del 2023 por un monto de 310 millones de dólares sin ninguna explicación que es lo más triste”, expresó.

Detalló que el presupuesto disminuyó en inversión de descentralización, pero el presupuesto de funcionamiento sede se mantiene, y ni siquiera explicaron cómo se va a recaudar esa plata.

Algunos concejales que respaldaron el proyecto de presupuesto como Abdiel Sandoya, representante de Betania, manifestó que los ataques que se reciben son por parte de colegas que están en algún tipo de campaña, pero está mal criticar a una institución que está por el bien de la comunidad, con el ímpetu de recaudar y llegar a las empresas que no están pagando impuestos.

Hizo el llamado a la unión de todos los representantes, ya que, todos tiene el objetivo de ejecutar las obras. Desmintió que se desconozca el desglose del presupuesto, asegurando que es el mismo de este año 2022.

Dijo que hubo ciertos detalles que pasaron desapercibido que son los proyectos en ejecución, adjudicados y que están por adjudicar que fueron presentados en esta reunión y que pertenecen a las justas comunales.

Justificó el aumento de la planilla, señalando que se ha aumentado el pie de fuerza de la Policía Municipal.