Educación a distancia y el gran reto de la conectividad durante la pandemia

“Esto ha sido un reto en la educación panameña, pero nos hemos adaptado. Estamos trabajando en campaña Regresa a Clases, para que ningún joven se quede atrás”, expresó la viceministra Académica de Educación, Zonia Gallardo de Smith.

Gallardo de Smith indicó que el Meduca tiene “interés de que se sumen al proceso educativo” más niños y jóvenes.

La viceministra Gallardo confirmó que unos 60 mil estudiantes no han podido ser ubicados y que, por esta razón, a partir del 14 de septiembre iniciarán campaña "Regresa a Clases".

Gallardo reconoció que no estaban preparados para la educación a distancia, pero aceptó el reto. Agregó que entregaron material educativo y otros dispositivos para que estudiantes siguieran sus estudios.

Carlos Martínez, subdirector general de informática del Meduca, afirma que los reportes señalan que 580 mil estudiantes han logrado conectarse en las plataformas oficiales.

“Hemos visto una población estudiantil y educadores comprometidos con la educación a distancia. Hemos capacitado a docentes para que se familiaricen con la plataforma. Y tenemos reporte de 580 mil estudiantes conectados en plataformas oficiales”, explicó Martínez.

Noticias AM, hizo el contacto hasta la provincia de Darién, en donde, Celsa González, presidenta de la Asociación de Padres del Centro Educativo Marcos Medina en Jaqué, indicó que 161 estudiantes no están recibiendo clases de ciencias sociales porque no cuentan con los profesores. Por esta situación, no podrán graduarse.

La Presidenta de la Asociación de Padres de este colegio en Jaqué agregó que el internet de la escuela está limitado

La Viceministra Académica de Educación también señaló que alrededor de 3 mil docentes no se han logrado conectar a las clases a distancia.

Gallardo señaló que hay algunas dificultades como: docentes retirados, enfermos, que no han podido llegar a sus áreas por diversas situaciones y dificultad con el material didáctico.