Conoce avances y beneficios de la Ley de Sociedades de Emprendimiento

El diputado independiente, Raúl Fernández, explicó cómo se está llevando a cabo el proceso de implementación de la Ley que Regula las Sociedades de Emprendimiento, que fue sancionada en diciembre de 2020 por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Según Fernández, esta normativa vino a trasformar el emprendimiento, ya que anteriormente, la gran barrera para quienes buscaban emprender era cómo formalizarse, tener que sacar una sociedad anónima, aviso de operación e inscribirse tanto en el Municipio de Panamá como en la Caja de Seguro Social, entre otros requisitos.

“Hoy día con sociedades de emprendimiento, las personas pueden inscribirse en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y lograr a un costo de 230 a 250 dólares, grandes beneficios” recalcó.

Para ello, se creó la ventanilla única a la cual se podrá ingresar para este beneficio.

Entre estos beneficios fiscales, dijo el diputado, se encuentran el no pago de tasa única, no es necesario un abogado, no pago de Impuesto Sobre la Renta por dos años, adicionalmente, la facturación para poder recibir estos requisitos es de hasta un millón de dólares.

Adicionalmente, los emprendedores podrán recibir donaciones para que puedan desarrollar su pequeña empresa.

Fernández destacó que lo que se busca es crear emprendedores que lleguen a generar trabajo, riqueza, negocio y no de subsistencia.